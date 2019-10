דיווח: ארה"ב חיסלה את מנהיג דאעש אל-בגדאדי בסוריה

מנהיג דאעש, אבו בכר אל-בגדאדי, חוסל הלילה (א') בעיר אידליב שבסוריה בתקיפה של צבא ארצות הברית - כך עולה מדיווח של רשת פוקס ניוז. עם זאת, דיווח אחר מניוזוויק מעלה כי אל-בגדאדי הפעיל חגורת נפץ שהייתה אליו, ברגע שהבחין כי הכוחות האמריקניים סוגרים עליו.

הדיווחים מגיעים זמן קצר לאחר הודעה רשמית מהבית הלבן, על כך שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ימסור הצהרה מיוחדת במהשך היום. מוקדם יותר צייץ טראמפ בחשבון הטוויטר שלו כי "משהו גדול קרה!", אך לא פירט מעבר לכך.

בציוץ שפרסמה לפנות בוקר כתבת פוקס ניוז, ג'ניפר גריפין, נכתב כי "על פי גורמים צבאיים, מנהיג דאעש אבו בכר אל-בגדאדי חוסל על ידי כוחות חיל האוויר האמריקני בעיר אידליב שסוריה. צבא ארצות הברית טרם אישר את זהותו של ההרוג בפעולה. בדיקות די.אן.איי בעיצומן. נשיא ארצות הברית צפוי מסור הצהרה היום בבוקר".

