האיחוד האירופי הסכים לדחות הברקזיט לינואר 2020

האיחוד האירופי הסכים לדחות את מועד הפרישה המתוכנן של בריטניה ("ברקזיט") בשלושה חודשים, על רקע חוסר היכולת של הממשלה הבריטית להעביר בפרלמנט את הסכם הפרישה שגובש. נשיא המועצה האירופי, דונלד טוסק, הודיע היום (ב') כי תאריך הפרישה החדש יהיה ה-31 בינואר 2020, אולם בריטניה תוכל לפרוש מהאיחוד עוד לפני כן, אם תאשר הסכם כלשהו בבית הנבחרים.

ההכרזה של האיחוד האירופי היתה צפויה על רקע חוסר הרצון להתקדם עם פרישה בריטית ללא הסכם בתאריך הנוכחי - בעוד שלושה ימים - 31 באוקטובר 2019. היא נעשית גם על רקע הצעת חוק לפיזור הפרלמנט והליכה לבחירות חדשות שממשלתו של בוריס ג'ונסון צפויה להגיש היום. ג'ונסון זקוק לתמיכה מצד האופוזיציה בדרישתו ללכת לבחירות חדשות, ומעוניין לקבוע את התאריך ל-12 בדצמבר 2019.

.

טוסק כתב הבוקר בטוויטר כי האיחוד האירופי נעתר לבקשת בריטניה ל"פרישה גמישה" (Flextension). תאריכים מוקדמים יותר אפשריים לפרישה יהיו ה-1 בדצמבר או ה-1 בינואר 2020. ההצבעה היום בפרלמנט הבריטי על הקדמת הבחירות צפויה להתקיים בשבע (שעון ישראל).

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.