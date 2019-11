"קניה ווסט עובד בשביל אלוהים": החזר המס המרשים של הראפר הבינלאומי

קניה ווסט, הראפר והמעצב ששוויו המדווח עומד על כ-240 מיליון דולר, מעורר לאחרונה את עניין התקשורת האמריקאית עם הפרויקט החדש שלו - דרשות יום ראשון. מדובר באירועים למוזמנים בלבד שהראפר המיליונר התחיל מוקדם יותר השנה, לאחר שהודיע כי הוא "מתחזק" באמונתו שהוא נוצרי שנולד מחדש. דרשת יום ראשון טיפוסית של ווסט כוללת בראנץ', דרשה מאת הראפר ומופע מוזיקלי עם מקהלת גוספל.

לפי דברי ווסט, מדובר באירועים מכניסים מאוד: "בשנה שעברה עשיתי 115 מיליון דולר ועדיין סיימתי את השנה עם 35 מיליון דולר בחובות. השנה בדקתי, ובדיוק קיבלתי 68 מיליון דולר בהחזרי מס".

ווסט, בעלה של כוכבת הריאליטי קים קרדשיאן, סיפר על מצבו הכלכלי המורכב בתוכנית של ג'יימס קורדן ברשת CBS, בזמן שהשניים ביצעו שיר במסגרת הפינה "קארפול קריוקי".

במקביל לראיון אצל קורדן, ווסט ספג ביקורת חדה הבוקר (א') על תמחור ארוחות הבראנץ' בדרשות יום ראשון. המיליונר גובה 55 דולר על צלחת קלקר עליה הוגשו פנקייקים פושרים, שתי רצועות בייקון דקיקות ומעין לביבה קרה. בנוסף, הקהל באירוע דיווח כי ווסט היה אמור להתחיל את הדרשה בשעה 18:00, אך האירוע לא התחיל בפועל עד אחרי השעה 20:00.

Fans that attended Kanye West’s sold out Sunday Service #Brunchella in Baton Rouge spent $55 for "brunch" and got this. 🤭🤣 pic.twitter.com/OVKJaCWb4T