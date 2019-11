"החלטה הרת אסון": ארה"ב החלה את הפרישה הרשמית מהסכם פריז

אמש החלה ארה"ב בהליך הפרישה הרשמי מהסכם פריז, לאור דרישתו של הנשיא דונלד טראמפ. זאת, למרות שמדינתו היא אחת משתי המדינות האחראיות להיקף פליטות הפחמן הגבוה ביותר בעולם. הפרישה הופכת את ארה"ב לאחת המדינות היחידות בעולם שלא ייקחו חלק בהסכם פריז, בזמן שמדענים מזהירים מפני הסכנות הממשיות אליהן עלול להוביל משבר האקלים. ארה"ב העבירה את הטפסים הנדרשים לשם הליך הפרישה, אך הוא צפוי להסתיים באופן רשמי בעוד שנה, יום לאחר הבחירות לנשיאות. הליך הפרישה הוא פורמלי בלבד, שכן הסכם פריז הוא נעדר תוקף משפטי ויישומו נתון להחלטת המדינות החתומות עליו.

כמעט 200 מדינות חתמו על הסכם האקלים בפריז בדצמבר 2015, שבה כל מדינה הציבה יעדים כדי לבלום את פליטת גזי החממה - המובילים לשינוי אקלים. המטרה של ההסכם הייתה בין היתר לגרום לכך שכדור הארץ לא יתחמם יותר מ-1.5 מעלות מהמצב שהיה לפני המהפכה התעשייתית. למרות המחויבות להסכם של קודמו בתפקיד, מאז תחילת כהונתו של טראמפ, הוא מפר בפועל את התחייבויות הממשל בהסכם ופועל בניגוד מוחלט אליו, ואף מבטיח לחזק את תעשיות הנפט והפחם. כמה שעות לאחר הודעת הממשל האמריקני, גורם בלשכת נשיא צרפת אמר כי הנשיא עמנואל מקרון ונשיא סין שי ג'ינפינג יחתמו על הסכם המגדיר את הסכם פריז בנושאי האקלים כ"בלתי הפיך" והופך אותו למחייב. הגורם, שדיבר בעילום שם, אמר כי ההסכם צפוי להיחתם מחר, בתום פגישת השניים בבייג'ינג.

שר החוץ האמריקני, מייק פומפאו, אמר אמש כי הסכם פריז הוא "נטל כלכלי לא הוגן המוטל על העובדים, המעסיקים ומשלמי המסים האמריקאים", וכי ארה"ב כבר צמצמה את הפליטות לוכדות החום שלה. בנוסף, ממשל טראמפ גם משך את התחייבויות המימון של ארה"ב שנועדו לסייע לעולם המתפתח לצמצם את פליטות הפחמן והזיהום. בהסכם פריז, ארה"ב הסכימה לצמצם את פליטות הפחמן שלה עד 2025 לפחות ב-26%, מתחת לרמות שנמדדו בשנת 2005.

"משכתי את ארצות הברית מהסכם האקלים הנורא, החד צדדי, זה היה אסון מוחלט עבור המדינה שלנו", אמר טראמפ לקהל מריע בכנס הגז הטבעי. "הם לקחו את העושר שלנו. זה היה כמעט, כאילו, נועד לפגוע בתחרותיות של ארצות הברית. אז הסרנו את זה".

אל גור, סגן הנשיא לשעבר הפועל למען המאבק במשבר האקלים וזוכה פרס נובל, כתב בטוויטר שלו בתגובה: "אף אדם או מפלגה לא יכולים לעצור את המומנטום שלנו לפתרון משבר האקלים. אבל מי שינסה ייזכר בזכות שאננותו, שותפותו לדבר פשע, כזבנות וניסיון להקריב את כדור הארץ עבור חמדנות".

No one person or party can stop our momentum to solve the climate crisis, but those who try will be remembered for their attempts to sacrifice the planet for their greed. My statement on today's #ParisAgreement announcement: https://t.co/G2bMIbIHRP pic.twitter.com/GlUdu4ccHC