מיליארדר בארה"ב לאליזבת וורן: "את הורסת את החלום האמריקאי"

המיליארדר ליאון קופרמן, מייסד קרן הגידור הידועה אומגה אדווייזרס, מנבל את פיו בהתבטאות חריגה על הסנטורית אליזבת וורן, שנמצאת בצמרת קבוצת המתמודדים הדמוקרטים על מועמדות מפלגתם לנשיאות: "אני מאמין בתשלום מס פרוגרסיבי וחושב שהעשירים צריכים לשלם יותר. אבל אליזבת וורן הורסת את החלום האמריקאי".

דברי קופרמן, אייקון של עולם הפיננסים בארה"ב, שבנה את חטיבת ניהול הנכסים של גולדמן זקס והפך אותה לאחד מסיפורי ההצלחה הגדולים בוול סטריט, משלהבים עוד יותר את מדורת המחלוקת סביב המדיניות ה"סוציאליסטית" של וורן, כהגדרת מבקריה. מותחי הביקורת טוענים כי הסנטורית מבעירה מלחמת מעמדות וכי מטרתה האמיתית היא לחלק מחדש את עוגת העושר הלאומית ולתגמל פלח של האוכלוסיה שתרומתו לחברה אינה מצדיקה את התגמול הזה.

החץ של קופרמן הצליח להתביית בדיוק בליבת הוויכוח הלאומי על וורן ומדיניותה: מהו בדיוק החלום האמריקאי? האם הוא זמין לכל אחד? האם הוא מגיע לכל אחד? ובעיקר - האם המאיון העליון יכול להכריז, רוצה להכריז, אכן, שומר אחי אנוכי?

ההתלקחות הזו לכדה את וורן ברגע קריטי בקמפיין האינטנסיבי שלה לנשיאות: היא פרסמה השבוע מסמך בן 40 עמודים שמתווה דרך למימון תכניתה למתן ביטוח רפואי ממשלתי לכל, בלי להכביד את עול המיסים על בני מעמד הביניים, אך עם צנרת סבוכה לניקוז חשבונות הבנקים של העשירים.

ובמקביל, סקר חדש בקרב בוחרים דמוקרטים במדינת אייווה מציב את וורן בראש קבוצת המתמודדים הדמוקרטים - לפני ברני סאנדרס, פיט בוטג'ג' וג'ו ביידן. אייווה היא אחת מהתחנות החשובות ביותר בבחירות המקדימות של שתי המפלגות הגדולות. במקרים רבים, המתמודד שזוכה בסבב הבחירות המקדימות באייווה זוכה במועמדות מפלגתו.

על רקע זה פרצה מלחמת המילים בין קופרמן לוורן. היא החלה בציוץ תמים לכאורה של הסנטורית בסוף אוקטובר: "ליאון, עלה בידך להצליח בגלל ההזדמנויות שארצך נתנה לך. מדוע שלא תיתן קצת יותר כך שלכל אחד תינתן הזדמנות לממש את החלום האמריקאי?".

Leon, you were able to succeed because of the opportunities this country gave you. Now why don’t you pitch in a bit more so everyone else has a chance at the American dream, too? https://t.co/OODIM7RcRn

בס לווין, בעלת בלוג פופולרי ב"וואניטי פייר", כתבה, לא לגמרי בצחוק, כי הציוץ הזה היה שקול לנעיצת "מיליון פגיונות" בלבו של קופרמן. לאחר תגובתו הראשונית, שלפיה הסנטורית "הורסת את החלום האמריקאי", פרסם המיליארדר, ב-30 באוקטובר, "מכתב גלוי" לוורן ולהלן כמה קטעים ממנו:

"את נוזפת בי כאילו את אמא שגוערת בילד כפוי טובה וקוראת לי 'לתת קצת יותר כדי שלכל אחד תינתן גישה לחלום האמריקאי'... הציוץ שלך מפגין אי-הבנה בסיסית לגבי השאלות מי אני, במה אני תומך ומדוע אני מאמין שכל כך הרבה מיוזמותייך הכלכליות שגויות".

"אני סיפור הצלחה אמריקאי קלסי", הוא כתב. "חיים של עבודה קשה והרבה מזל תגמלו אותי היטב, וחלק ממזלי הטוב הוא העובדה שנולדתי במדינה שדבקה באתוס של ניידות חברתית לאלה שנחושים בדעתם להתקדם. אבי היה שרברב שעבד בדרום ברונקס (ניו-יורק) ואמי היגרה מפולין. אני האדם הראשון במשפחתי שקיבל תואר אקדמאי".

קופרמן מציין כי לא הייתה לו פרוטה בחשבון הבנק שלו כאשר החל לעבוד בגולדמן זקס. הוא היה חייב לפרוע הלוואות שנטל לשכר לימוד באוניברסיטת קולומביה ולפרנס תינוק בן חצי שנה ואת אשתו. לאחר 25 שנה בבנק ההשקעות הוא הקים את אומגה אדווייזרס. "בגלל מזלי הטוב עלה בידי לתרום לצדקה פי כמה וכמה ממה שהוצאתי על עצמי כל חיי, וטרם סיימתי. חתמתי על מה שמכונה 'ההתחייבות של באפט וגייטס' - לתת כמעט את כל כספי למטרות פילנטרופיות".

"הסיפור שלי רחוק מלהיות יוצא דופן" כותב קופרמן. הוא מונה כמה מיליארדרים - קן לאנגון, קארל אייקן, סנדי ווייל והוא עצמו - שכל אחד מהם תרם תרומות משמעותיות לבתי חולים גדולים, שנושאים את שמם. "בתי חולים אלה מטפלים, בין היתר, באלפי חולים עניים מדי שנה, חולים שלא היו יכולים להרשות לעצמם את השירותים הרפואיים מההמדרגה הראשונה שמוצעים במוסדות אלה".

והוא מתאר כיצד יזמים בעלי חזון יצרו מאות אלפי מקומות עבודה: קן לאנגון, ברני מרקוס וארתור בלנק הקימו את הום דיפו מאפס ועתה מעסיקה האימפריה שלהם 40 אלף עובדים; חברת השירותים הפיננסיים בשליטת מייק בלומברג מפרנסת 20 אלף עובדים; לארי פייג' וסרגיי ברין הקימו את גוגל בהיותם סטודנטים ועתה מעסיקות החברה ובנותיה 100 אלף אנשים; מייקל דל, מדל טכנולוג'יס יצר 145 אלף מקומות עבודה; ביל גייטס במייקרוסופט - 144 אלף וכך הלאה.

"ייתכן שדברייך יוצרים תהודה אצל הבייס שלך", פונה קופרמן לוורן. "אבל מדיניותך להכפיש את העשירים היא שגויה; היא מתעלמת, בין היתר, ממקורות עושרם של העשירים ומהתרומות המשמעותיות של העשירים לחברה, תרומות שניתנות בלי המרצה שלך. אם אנשים לא נולדו למשפחות עשירות, או התחתנו עם בן/בת זוג עשירים, הם מתעשרים בדרך כלל באמצעות אספקת מוצר או שירות שאחרים זקוקים לו ומוכנים לשלם כסף תמורתו".

"מדברייך עולה שקפיטליזם היא מילה מלוכלכת ושהאנשים האלה (העשירים), כקבוצה, הם אנשים כפויי טובה... שאינם תורמים לחברה כפי שהיו צריכים לתרום - כל זה מראה שאו שיש לך חורים גדולים בהשכלה או שאת מעוותת ביודעין את העובדות", כתב המיליארדר.

במכתבו קורא קופרמן תיגר על היועצים הכלכליים של קמפיין וורן, עימנואל סז וגבריאל זאקמן, מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. לדבריו, טענתם של השניים שמערכת המס בארה"ב רגרסיבית ולפיכך בלתי הוגנת בבסיסה לאזרחים מעוטי הכנסות חשופה להתקפות ועל מסקנותיהם אפשר לחלוק.

"נראה שהמודל הכלכלי של סז וזאקמן מושתת על הנחות מפוקפקות ותפור לקדם אג'נדה 'פרוגרסיבית' ספציפית", כותב המיליארדר. "מסקנותיהם הרבה פחות החלטיות וחד-משמעיות מכפי שהם טוענים".

המענה של וורן - בטוויטר - לא צפוי לשמח את קופרמן: "ליאון טועה. אני נלחמת למען תמורות גדולות, כגון טיפול בילדים בעת שההורים עובדים, שיהיה נגיש לכל משפחה, השקעות בבתי-ספר ציבוריים , וחינוך חינם במכללות (של מדינות). נוכל לעשות כל זאת באמצעות מס 'שני סנט על דולר'. ליאון יכול - וצריך - לעשות יותר, כך שלכל הילדים יינתנו הזדמנויות שוות לאלה שהיו לו כדי שגם הם יוכלו להצליח".

Leon is wrong. I'm fighting for big changes like universal child care, investing in public schools, and free public college.



We can do all of that with a #TwoCentWealthTax. Leon can and should pitch in more-so that every kid has the same opportunities he did to succeed. https://t.co/38fJSXKKCJ