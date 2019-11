וורן: "מאמץ אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ להסיח את הדעת מכשלונותיו במזה"ת"

המתמודדים הדמוקרטים המובילים במירוץ לנשיאות - ג'ו ביידן, אליזבת וורן וברני סנדרס - יצאו אמש (ב') נגד ההתנחלויות בעקבות הצהרת שר-החוץ האמריקאי, מייק פומפיאו, שההתנחלויות אינן מנוגדות לחוק הבינלאומי. שלושתם ממחזרים למעשה עמדות ותיקות נגד ההתנחלויות.

בציוץ בטוויטר אומרת אליזבת וורן, כי הצהרת פומפיאו היא "מאמץ אידיאולוגי בוטה של ממשל טראמפ להסיח את הדעת מכשלונותיו במזה"ת". "לא זו בלבד שההתנחלויות האלה מפרות את החוק הבינלאומי, אלא הן מקשות על המאמצים להשיג שלום", היא כתבה. "כנשיאה, אשנה מדיניות זו ואפעל למימוש פיתרון של שתי מדינות".

Another blatantly ideological attempt by the Trump administration to distract from its failures in the region. Not only do these settlements violate international law-they make peace harder to achieve. As president, I will reverse this policy and pursue a two state solution. https://t.co/AgkpYDY8PU