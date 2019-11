סערה בגרמניה: אחד ממייסדי "המרד בהכחדה" המעיט בחשיבות השואה

אחד ממייסדי תנועת "המרד בהכחדה", הפועלת ברחבי העולם למען איכות הסביבה, עורר סערה בגרמניה, בעקבות ראיון שבו צוטט כמי שממעיט בחשיבותה של השואה, וגם כמי שקורא לגרמנים לא להתמקד בהתעסקות בלתי פוסקת בזיכרונה. בראיון עם השבועון הגרמני "צייט" אמר רוג'ר האלאם, שהקים את הארגון הגלובלי שזכה לתנופה בשנה האחרונה על רקע המודעות הגוברת להתחממות הגלובלית, כי השואה אינה יוצאת דופן לעומת מקרים אחרים של ג'נוסייד (רצח-עם).

"העובדה היא שבהיסטוריה האנושית, מיליוני בני אדם נרצחו בנסיבות קשות באופן רגיל", אמר האלאם, בן 52. הוא העניק כדוגמא את הדיכוי הבלגי האכזרי בקונגו, שהוביל לרצח-עם של האוכלוסייה הילידית בה. "הבלגים פלשו לקונגו במאה ה-19 וטבחו באוכלוסייה", אמר, "למען האמת, אפשר לומר (שג'נוסייד) הוא כמעט אירוע נורמלי". מבחינה זאת, הוסיף, השואה היא "רק עוד דבר דפוק בהיסטוריה האנושית" (במקור: " just another fuckery in human history "). הוא הוסיף ואמר כי הגישה של הגרמנים לזיכרון השואה "מזיקה" וכי "ההשלכות של הטראומה הזו יכולות לשתק, מה שימנע מכם ללמוד מהאירוע".

ההערות, שנתפסות ככאלה הממעיטות מהחשיבות של השמדת היהודים כאירוע יוצא דופן בהיסטוריה של ג'נוסייד ושל אלימות כלפי מיעוטים, עוררו סערה בגרמניה. הוצאת הספרים "אולשטיין" שבה היה אמור לצאת בשבוע הבא ספרו של האלאם, חקלאי מוויילס שהיה פעיל בחוגי שמאל בבריטניה עד שהיה שותף להקמת התנועה העולמית, הודיעה כי תפסיק את הדפסתו ותדחה את השקתו לתאריך לא ידוע. הסניף הגרמני של התנועה, שהיה פעיל בשבועות האחרונים בחסימת צמתים ובניסיו לשתק את שדה התעופה "טגל", גינה את הדברים.

חשוב להדגיש שלמרות שלתנועת "המרד בהכחדה" שמה דגש על חוסר ההיררכיה שלה, ולכן היא איננה תנועה של מנהיגים. גם אם יש לה מספר מייסדים - הם לא עומדים בראשה ולא חשובים יותר מכל פעיל אחר בתנועה. פעילים רבים של התנועה בעולם כולו חוזרים ואומרים היום שרוג'ר הארלם לא מייצג אותם, ושהם פועלים בשם עתיד כדור הארץ על כל יושביו, ובשם המטרות שהציבה התנועה, ולא בשליחותו של אדם כזה או אחר. מיטל לוקוף אומרת בשם הסניף הישראלי של המרד בהכחדה: "מדובר באמירה חסרת אחריות, וכמובן שתנועת המרד בהכחדה הישראלית לא עומדת מאחוריה. חבל שאמירה אומללה כזאת תסיט תשומת הלב מהנושא החשוב שבו אנחנו עוסקים: משבר האקלים המאיים על חייהם של מיליארדי בני אדם".

המרד בהכחדה הינה תנועה גלובלית המשתמשת בהתנגדות לא אלימה כדי למחות כנגד משבר האקלים, אובדן המגוון הביולוגי, והסיכון להכחדה אנושית ולהתמוטטות אקולוגית. התנועה הוקמה בבריטניה במאי 2018 , ומאז התרחבה פעילותה למדינות ברחבי העולם. לאורך השנה האחרונה, מילונים ברחבי העולם יצאו לרחובות בכדי למחות על אזלת היד הממשלתית בטיפול במשבר האקלים, ובהם פעילים רבים של תנועת המרד בהכחדה. הפעילים דורשים מן הממשלות לספר לציבור את האמת; להכיר בעובדות המדעיות בדבר המשבר האקלימי והאקולוגי, להכריז על מצב חירום אקלימי, ולפעול מיד בכדי להתאים את תוכניות העבודה למצב החירום בו אנו מצויים. חברי התנועה דורשים מן הממשלות ברחבי העולם להתגייס לשיקום מערכות הטבע, לסלול את הדרך לכלכלה נקייה ודלת פחמן, ולפעול להפחתת פליטות גזי החממה למאזן אפס עד 2025.