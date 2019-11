הטנדר העתידני החדש של טסלה גרף 146 אלף הזמנות ב-3 ימים

לאחר שחשפה בשבוע שעבר את הסייברטרק, הטנדר העתידני החדש, קיבלה טסלה עד כה 146 אלף הזמנות. כך צייץ אלון מאסק בחשבון הטוויטר שלו.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

טסלה חשפה את הטנדר העתידני החדש באירוע קידום מכירות שהתקיים בלוס אנג'לס ביום חמישי האחרון. מחיר הרכב, המעוצב בצורה שמזכירה טרפז מתכתי גדול, יחל במחיר של 39,900 דולר.

תוך כדי ההדגמה ניסה מאסק להציג את עמידותו של הטנדר, וביקש מהמעצב הראשי של טסלה להשליך כדור מתכת על אחד החלונות המשוריינים של הטנדר, מה שהוביל לכך שהחלון נסדק.

"ניסינו הכל. זרקנו ברגים על החלונות, זרקנו אפילו כיור מטבח על הזכוכית והיא לא נשברה. מסיבה מוזרה כלשהי, עכשיו זה קרה", אמר מאסק באירוע. "אני לא יודע למה. אנו נתקן זאת".

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz