מתמודד חדש לנשיאות ארה"ב: ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג

ראש עירית ניו יורק לשעבר, מייקל בלומברג (77), הודיע היום (א') שהוא מתמודד לנשיאות ארה"ב מטעם המפלגה הדמוקרטית.

בקטע וידאו שפרסם ברשתות החברתיות ובאתר אינטרנט שהקים אמר בלומברג: "אני מציע את עצמי כאיש עשייה וכמי שמסוגל לפתור בעיות. לא כאיש של דיבורים. אני אדם המוכן לקרב קשה ואני אנצח".

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF