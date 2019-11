לשבור את השיאים: סרט ההמשך של "לשבור את הקרח" מנצח בקופות

אחרי שש שנים של ציפייה, אנה ואלזה חוזרות לבתי הקולנוע - והפעם באמת.

לאחר שדיסני פיתתה מעריצים לבוא לשלל סרטים שלה כמו "קוקו" והרימייק ל"סינדרלה" בהבטחה לראות על הדרך סרטי המשך קצרים על אנה, אלזה ואולף, בסוף השבוע האחרון יצא הדבר האמיתי: "לשבור את הקרח 2", שממשיך את הרפתקאות אנה ואלזה מממלכת ארנדל.

בקופות הרגישו בהתרגשות: הסרט, לפי הערכות האולפנים, הרוויח 127 מיליון דולר בסופ"ש בצפון אמריקה, מה שהופך אותו לסרט האנימציה של דיסני עם הפתיחה הגדולה ביותר, והפתיחה השלישית בגודלה לסרט אנימציה (לפניו נמצאים "מוצאים את דורי" ו"משפחת סופר על 2" עם 135 מיליון דולר ו-182 מיליון דולר, בהתאמה).

בעוד שבסרטים כוחה של אלזה הוא יצירת קרח, בקופות יש לה כוח משמעותי יותר: הסרט הקודם נשאר באולמות הקולנוע למשך יותר מחמישה חודשים, והפך ללהיט עצום שהרוויח 1.3 מיליארד דולר ברחבי העולם ו-400 מיליון דולר בצפון אמריקה, זכה בשני אוסקרים וגרם למיליוני ילדות לקנות "שמלה כמו של אלזה".

עם זאת, לא בטוח שסרט ההמשך יצליח לשחזר את ההצלחה. ראשית, הסרט קיבל ביקורות מעורבות מהמבקרים. במידה והצופים יאששו את אמירות המבקרים, פרוזן 2 עשוי לאבד את התואר שבו מחזיק החלק הראשון - "סרט שכולם חייבים לראות".

בנוסף לכך, נכון לעכשיו לא נמצא בסרט עוד להיט כמו ההמנון "Let It Go", שאחראי במידה רבה להצלחה של הסרט הקודם. הפסקול זוכה לשבחים ולביקורות חיוביות, ונראה שדיסני סימנו את השיר "Into The Unknown" כשיר המוביל, אבל לפחות כעת, לא נראה שהשיר משחזר את ההצלחה של קודמו.

גם מבחינת האוסקרים לא בטוח שיהיה שחזור של הפעם הקודמת: הביקורות החלוקות שמות את הסרט מאחורי סרטים אהובים יותר שיצאו השנה כמו "צעצוע של סיפור 4" של פיקסאר או "קלאוס" של נטפליקס.

ובכל זאת, נכון לעכשיו ההימורים הם שהסרט יחצה גם הוא את קו מיליארד הדולר, ובכך יהפוך לסרט השישי של דיסני השנה שיעשה זאת (אחרי "קפטן מארוול", "הנוקמים: סוף המשחק", "אלאדין", "מלך האריות" ו"צעצוע של סיפור 4").

זה בעיקר בזכות ההכנסות הגלובליות של הסרט, 223 מיליון דולר, כולל 53 מיליון דולר מסין, וכן העובדה שבסוף השבוע הבא חל חג ההודיה בצפון אמריקה, והסרט יהנה ממשפחות שמחפשות בילוי עם הילדים בזמן החג. מדובר באסטרטגיה שיווקית שעבדה גם בסרט הקודם.

ההצלחה של הסרט בולטת לנוכח מספר שבועות מאכזבים בקופות בהם סרט אחר סרט התרסק ולא הצליח להביא צופים. גם בסופ"ש הזה, הסרט שיצא במקביל ל"לשבור את הקרח 2", "יום נפלא בשכונה" בכיכובו של טום הנקס, הצליח להשיג 13.5 מיליון דולר - תוצאה בינונית בסך הכל, ואילו המותחן "21 גשרים" בכיכובו של צ'דוויק בוזמן ("הפנתר השחור") פתח עם פחות מ-10 מיליון דולר.