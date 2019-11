פורד נגד טסלה: ענקית הרכב מאתגרת את הסייברטראק החדש של מאסק

אלון מאסק, יו"ר חברת הרכב החשמלי טסלה, קיבל את האתגר שהציבו לו בכירים בפורד - להעמיד את טנדר הסייבר החדש של טלסלה מול דגם F-150 של פורד במבחן השוואתי.

בחשיפת הטנדר החשמלי של טסלה בשבוע שעבר, מאסק הציג וידאו של הרכב בתחרות משיכת חבל עם הטנדר הנמכר ביותר של פורד. בוידאו נראה כי הרכב של טסלה מושך בקלות רבה מאוד את הדגם של פורד, ומאסק אף טען שהוידאו מרשים במיוחד מפני שמדובר במשיכה "במעלה גבעה".

ניתוח של הסרטון על ידי עיתונאי רכב מגלה כי התחרות בין שני הרכבים לא הייתה לחלוטין הוגנת - הרכב של טסלה היה בעל הנעה של כל הגלגלים בעוד פורד F-150 היה ממודל עם הנעה אחורית.

סאנדיפ מאדרה, סגן הנשיא של פורד, צייץ מאמר שמטיל ספק בכמה הוגנת הייתה ההשוואה ובו זמנית איתגר את מאסק: "שלח לנו את הטנדר החדש ואנחנו נבצע את ההשוואה ראש בראש בשבילך".

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5