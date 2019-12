פעילי סביבה הפגינו נגד נפט וגז מחוץ לוועידת האנרגיה ונעצרו

פעילי ארגון 'מגמה ירוקה' יחד עם פעילים מארגון 'המרד בהכחדה' (XR) הפגינו הבוקר (ב') בכניסה לוועידת האנרגיה והעסקים, שתעסוק היום בנושאים כגון אנרגיות ממקורות מזהמים כמו נפט וגז טבעי, וכן ב-East Med Pipe, צינור הגז המתוכנן להוביל גז ממאגרי המזרח התיכון לאירופה. כעבור זמן קצר נקראה המשטרה למקום, ועצרה את הפעילים. המחאה נגד צינור הגז היא בינלאומית, כשלמפגינים הישראליים יש שותפים באיטליה, יוון ומדינות אירופה נוספות, כשהמפגינים פועלים נגד הרס הים התיכון ופיתוח תשתיות דלק פוסילי מזהם, המחמיר את משבר האקלים.

פעילי מגמה ירוקה ו-XR הגיעו הבוקר לכפר המכבייה, המקום שבו נערכת הוועידה בהשתתפות שר האנרגיה שטייניץ ומנכ"לי חברות אנרגיה כמו נובל אנרג'י, רציו ומנכ"ל קונסורציום IGI פוסידון שמפתח את צינור הגז לאירופה. הפעילים שיבשו את הכניסה למקום כשחסמו חלק ממנה, ויצרו מיצג מחאה באמצעות צינורות ובהם קשרו בשלשלאות את ידיהם, לצד פעילים שהחזיקו שלטים עם הכיתוב gas not here not anywhere. בעוד פעילי הסביבה מוחים מחוץ לאולם, על במת הכנס הכריז שר האנרגיה יובל שטייניץ כי "בתוך שבועיים יתחיל לזרום גז ממאגר לווייתן למשק הישראלי ולמדינות השכנות".

הפגנה נגד אנרגיה ממקורות מזהמים / צילום: נועה פרי

"לא הגיוני שבמציאות של מצב חירום אקלימי הממשלה שלנו וממשלות העולם ממשיכות בעסקים כרגיל ומקיימות ועידות כאלה שמקדשות קידוחי נפט וגז. אנחנו, במגמה ירוקה וב-XR, באנו להעביר את המסר הזה שאין לנו יותר את הפריבליגיה או את הזמן להתדיין על פיתוח דלקים מזהמים", אומרת לידיה מורדבינקין, מובילת קמפיין ים וחופים במגמה ירוקה שנעצרה הבוקר. "יש לנו 10 שנים למנוע אסון אמיתי שמאיים על הקיום שלנו ומהם מדברים בפאנלים על מקסום הפוטנציאל להפקת גז ונפט בים התיכון, כשמדובר בדלקים מזיקים שמגבירים את ההתחממות הגלובלית. אנחנו כאן להגיד לשר שטייניץ ולכל המנכ"לים למיניהם שהם יכולים לצפות שאנחנו נגיע לכל מקום ולכל ועידה עד שהם יעוררו".

המעצרים החלו ב-9:15 בבוקר, עת הגיע לשטח כוח יס"מ שחתך בפלאיירים גדולים את השלשלאות של הפעילים. לדברי פעילים שנכחו במקום, השוטרים חתכו את הצינורות באלימות בלתי נדרשת, כשהם מסבים כאב פיזי לפעילים. נכון לשעה זו, עצורים בתחנת המשטרה בבני ברק חמישה פעילים.

פרויקט הצינור המזרחי של הים התיכון מתייחס לצינור להולכת וייצוא גז טבי ביבשה ובים, המחבר את משאבי מזרח הים התיכון ליוון דרך קפריסין וכרתים. הפרויקט נחתם בשנת 2017 בין ישראל, קפריסין, יוון ואיטליה, והפעילים מוחים על כך שבעידן של משבר אקלים שבו מדינות העולם נמצאות במגמת מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות, ישראל מקדמת פיתוח וייצוא של מקורות אנרגיה מזהמים, גם במחיר של זיהום אוויר מקומי וסיכון אקולוגי בישראל, עבור ייצוא של תוצרים.