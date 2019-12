בין נסיקה לצניחה: האם אליזבת וורן שמאלנית מדי בשביל המפלגה הדמוקרטית?

פחות מחודשיים היה נדמה שדרך כוכבה של הסנטורית הדמוקרטית אליזבת וורן, שמתמודדת על מועמדות מפלגתה לנשיאות. עלייתה המתמדת בסקרים הפכה אותה מפוליטיקאית אלמונית למחצה להמונים, לאורחת מבוקשת בערוצי החדשות ואולי חשוב מזה למישהי שהרפובליקאים אוהבים לשנוא.

הפופוליזם שלה, יחד עם מדיניות שמאלנית כלפי חוליי החברה האמריקאית, ובמיוחד למצוקת הביטוח הרפואי, נתנו לה תנופה חזקה בדעת הקהל. לווייתני וול סטריט רבים, דמוקרטים ורפובליקנים, לא אהבו זאת. המיליארדר ליאון קופרמן, מייסד קרן הגידור הידועה אומגה אדווייזרס, השתמש בשפה בוטה בראיון לפוליטיקו בחודש שעבר כדי לתאר איך הסנטורית מזהמת, לדעתו, את החלום האמריקאי ( "I believe in a progressive income tax and the rich paying more. But this is the fucking American dream she is shitting on"). זו הייתה התפרצות שנבעה מזעם, מורא ותסכול גם יחד. לשמאל האמריקאי ניתנה הזדמנות נדירה לחוות קצת אופוריה.

בחודש שעבר כתבנו בגלובס כי וורן "נתפסת כאיום משמעותי לא רק על סיכויו של טראמפ להיבחר שוב, אלא גם על המערכת הקפיטליסטית האמריקאית". איך שגלגל מסתובב לו. בתוך כחודש נדחפה וורן בברוטליות מצמרת הסקרים. עכשיו היא רק "עוד" מתמודדת (אמנם עדיין ברביעיה המובילה) בקבוצה הצפופה של פוליטיקאים דמוקרטים שמייחלים לעקור את דונלד טראמפ מהבית הלבן. מהילוך שישי בכביש לפסגה, הקמפיין שלה נכנס להילוך אחורי.

סקר כל-ארצי של אוניברסיטת קוויניפיאק, שפורסם בסוף השבוע האחרון, העלה שוורן איבדה מחצית מתומכיה בתוך חודש: מראש הרשימה עם תמיכה של 28% באוקטובר, היא צנחה ל-14% בנובמבר, והתמקמה במקום השלישי. ג'ו ביידן, סגן הנשיא בעת כהונת אובמה, חזר לצמרת עם שיעור תמיכה של 24% (עלייה של 3%). פיט בוטג'ג' נמצא במקום השני, עם 16% (עליה של 6%), וברני סנדרס - במקום הרביעי, עם 13% (ירידה של 2%).

סקרים נוספים, לרבות סקר של "אקונומיסט", מצביעים על שחיקת התמיכה בוורן. מדד ממוצע הסקרים של אתר TealClearPolitics מראה שהתמיכה בסנטורית נחתכה בכ-10%, מ-27% לכ-16%. באיווה החשובה, נטשו את הסנטורית 5% מתומכיה. בניו-המפשיר, שכנתה של מדינת הבית שלה, מסצ'וסטס, קוצצה התמיכה בוורן במחצית.

צריך אמנם להדגיש, כי טרם הגענו אפילו לסבבי הבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית. הסבב הראשון, במדינת אייווה, ייערך בינואר. מי יודע אלו תהפוכות עוד יטלטלו את ארה"ב בחודשים הבאים. דרכה של וורן למועמדות אינה חסומה. יחד עם זאת, העובדה שפוליטיקאי ננטש על ידי מחצית מבוחריו בתוך זמן קצר אינה דבר של מה בכך. מה קרה? במשפט אחד: היא מבהילה יותר מדי אנשים.

בחינה אידאולוגית מדוקדקת

זינוקה של וורן בסקרים מיקד תשומת לב חוזרת ומדוקדקת יותר במסד האידיאולוגי שלה - והמאיונים העליונים, מוול סטריט ואפר איסט סייד ועד לסיליקון ולי ולוס אנג'לס, רפובליקאים אך גם לא מעט דמוקרטים, החלו להיבהל מהניצנים ה"רדיקליים" שנטועים בטקסטים היבשושיים שלה.

גם שונאי טראמפ, שמונעים על ידי פחד תהומי מהאפשרות של תקופת כהונה נוספת לנשיא המכהן, החלו לחשוש. בני הקהילה הזו - עשרות מיליונים - חוששים שזה יהיה בלתי אפשרי למרק את וורן מכתם ה"סוציאליזם", שהקמפיין של טראמפ כבר החל להדביק לה. ולמרות הפתיחות שנוצרה בשנים האחרונות בארה"ב למדיניות יותר סוציאלית, "סוציאליזם" הוא עדיין מילה גסה, ולרפורמה שמבקשת וורן לחולל בביטוח הרפואי יש בהחלט קונוטציה סוציאליסטית לדעת חלקים רבים בציבור האמריקאי.

מבחינת חברי קהיליית "לא עוד טראמפ", וורן היא אחת מהפוליטיקאים הדמוקרטים המעטים שטראמפ יוכל להביס ב-2020. ההערכה המקובלת על בני הקהיליה התוססת הזו היא שרוב המתמודדים הדמוקרטיים - ובוודאי ג'ו ביידן - יעקרו את טראמפ בנקל מהבית הלבן. כשכל כך הרבה מונח על כף המאזניים, אסור להסתכן עם מתמודד חלש.

הרפורמה של וורן נשענת על הימור פשוט: מספיק בוחרים יסכימו למוטט את מערכת ביטוח הבריאות הנוכחית, שמושתתת על חברות הביטוח הפרטיות, ולהחליף אותה בתוכנית ביטוח ממשלתית במתכונת מדיקייר - תוכנית ממשלתית שמיועדת לבני 65 ומעלה בלבד. סיסמתה של וורן פשוטה וקליטה: מדיקייר ל-כ-ו-ל-ם. היא מבטיחה לבוחרים שתוכניתה תעניק לכל אזרח ביטוח בריאות מקיף, לרבות טיפול במחלות כרוניות לעת זקנה, חינם אין כסף, בלי כל קשר להכנסת המבוטח.

מדובר בתוכנית מהפכנית באמת שמבקשת לא רק להשליך לפח את חברות הביטוח הרפואי, שמשרתות 150 מיליון אמריקאים, אלא גם קוראת לכונן מערכת מס שמטרתה חלוקה מחדש של עוגת העושר הלאומי. העלות המתוכננת של תוכנית "מדיקייר לכל", על פי תוכנית רשמית של מטה וורן, היא 52 טריליון דולר לאורך עשר שנים. כדי לממנה מציעה וורן להכפיל את "מס העושר" על מיליארדרים, להטיל מיסים חדשים על רווחי הון וסחר במניות על אנשים פרטיים ועל חברות, ולקצץ תקציבים צבאיים. היא מבטיחה, כי המיסוי לא יפול על "מעמד הביניים". רעיונות מסוג זה שהושמעו בעבר רק על ידי קבוצות שוליים במפלגה הדמוקרטית ומחוצה לה, הפכו לחלק סטנדרטי מהשיח של מערכת הבחירות הלאומית.

דמוקרטים רבים, ובהם חסידיה של וורן, סבורים שזו התפתחות מסחררת מדי, קיצונית מדי. הסקר של קוויניפיאק, שהסיר את וורן מהצמרת, מצא גם שככל שהבוחרים מתוודעים יותר להשלכות של רעיון "מדיקייר לכל ובחינם", התמיכה ברעיון הולכת ונשחקת.

36% מהמשיבים לסקר, שפורסם כאמור לקראת סוף נובמבר, סברו ש"מדיקייר לכל ובחינם" הוא רעיון טוב; 52% מהמשיבים גרסו שמדובר ברעיון רע. השוו זאת לממצאי סקר קוויניפיאק ממארס השנה: 43% אמרו שזה רעיון טוב; 45% השיבו שזה רעיון רע. ובאוגוסט 2017, שיעור התמיכה ברעיון "מדיקייר לכל ובחינם" הגיע ל-51%; רק 38% התנגדו לרעיון.

בין המתנגדים: אובמה

נראה שהנהגת המפלגה הדמוקרטית נותנת ביטוי להלך הרוח הזה. ברק אובמה, הדמוקרט הפופולרי ביותר בארה"ב, הזהיר באחרונה, בשיחה עם תורמים גדולים למפלגה, שהדמוקרטים שרצים לנשיאות צריכים להימנע מיזמות שישנו מהיסוד את החברה האמריקאית. "האמריקאי הממוצע אינו חושב שאנו צריכים להרוס כליל את המערכת ולבנות אותה מחדש", הוא אמר. "הוא שואף לשפר את המערכת, לא לחולל בה שינוי מהפכני".

"ככל שאנו מנסים לקדם רעיונות חדשים ונועזים, אנו צריכים גם להיות מעוגנים במציאות ולקבל את העובדה שהבוחרים, לרבות בוחרים דמוקרטים, ובוודאי בוחרים עצמאים שאינם רשומים למפלגה כלשהי ורפובליקאים מתונים, אינם שואבים השראה מציוצים שמאלניים מסוימים או מהפלג השמאלני של המפלגה הדמוקרטית", אמר אובמה.

אובמה לא נקב בשמו של מתמודד זה או אחר, אך הוא דיבר על יזמות בתחומי ההגירה והביטוח הרפואי. היה ברור שהוא מכוון בדבריו לברני סנדרס, שמטיף ל"מהפכה פוליטית" וכן לאליזבת וורן, שקוראת ל"שינוי מבני גדול".

ולמי שלא קלט את המסר, הנה הדלפה משיחה פרטית שניהל אובמה, כנראה לפני הנסיקה המטאורית והצניחה הדרמטית של וורן. על פי ההדלפה, שפורסמה בשבוע שעבר ב"פוליטיקו", אמר אובמה לבני שיחו, שאין בדעתו לתמוך בפומבי במישהו מהמתמודדים אלא רק לספק מתוויי דרך למפלגה. המקרה החריג היחידי: אם יתברר שברני סנדרס גובר על כל המתמודדים האחרים ודרכו למועמדות המפלגה הדמוקרטית מובטחת, הוא - אובמה - יצא נגדו כדי לבלום את תנופתו. ניתן להניח על פי ההיגיון הזה, שאובמה היה יוצא נגד וורן במקרה שעלייתה לא היתה נבלמת.

שק חבטות של הימין

וכפי שהיה אפשר לצפות, מתחריה הדמוקרטים של וורן יוצאים נגדה בשצף קצץ. ג'ו ביידן, למשל, שם ללעג את מה שהוא רואה כטהרנות מופרזת של וורן וכהתנהלותה ה"פרופסורית" הסנובית. "אם אינך מסכים עם אליזבת וורן, אז איכשהו אינך דמוקרט", תיאר ביידן את חשיבתה של וורן. "איכשהו אתה מושחת. אתה כנראה לא חכם כמוה. אנו לא חושבים כך במפלגה. זה לא מי שאנחנו".

"בתוכניתה יש סעיפים שפשוט אינם ריאליים", אמר סגן הנשיא לשעבר. "אך אם אתה מטיל בהם ספק, היא תאמר שפשוט אינך מבין את התוכנית או שאתה רפובליקאי. זה יחס אליטיסטי".

וכמובן, וורן משמשת שק חבטות לימין האמריקאי. פרשני הימין טוענים שתוכניתה מבוססת על ההערכות שלקוחות מעולם האגדות. הם מציגים שורת שאלות שוורן, לדבריהם, אינה נותנת להן מענה: מה הסיכוי שהקונגרס אמריקאי, גם אם שני בתיו יהיו נותנים בשליטת הדמוקרטים, יאשר העלאות מיסים מפליגות כאלה, בסדרי הגדול שהיא דורשת, ולו רק על "עשירים" בלבד? האם היא מצפה שחברות הביטוח הרפואי יסכימו להתאדות באוויר (העימותים המשפטיים לבדם בסוגיה זו יימשכו שנים רבות)? ומה יעלה בגורל מאות אלפי העובדים של חברות אלה?

ועוד שאלות מהימין: כיצד יושפע המשק מכמויות הכספים העצומות שיישאבו כמיסים מחברות ומעשירים? ושאלה מכאיבה: איך בכלל אפשר לסמוך וורן? הרי תוכניתה דומה למדי לזו של ברני סנדרס. בהבדל אחד, הסנטור הוותיק מוורמונט מודה בפה מלא שרכיב חשוב במימון תוכנית הביטוח הרפואי שלו הוא העלאת מיסים על בני מעמד הביניים. ("זה ישתלם להם", הוא טוען. "הוצאתיהם על ביטוח רפואי יקטנו משמעותית").

על ירידתה הגדולה בסקרים יש לוורן תשובה סטנדרטית: "אני משיבה כפי שהשבתי תמיד - אני לא עוסקת בסקרים. אני נמצאת בחזית המאבק ונלחמת יום יום למען משפחות העובדים". נטישת התומכים כפי שהיא מצטיירת בסקרים האחרונים מלמדים כי כי הם אולי חושדים שמשהו מריח לא טוב בהצעות הטובות-מדי של וורן. עשרות שנים של ניסיון צרכני בארץ הצריכה-הבלתי-מוגבלת לימדו אותם, כנראה, שאם מציעים להם מוצר מושלם, צריך מיד לחפש את העוקץ.

ת"ז: אליזבת וורן

אליזבת אן הרינג נולדה באוקלהומה סיטי ב-1949 • גדלה במשפחה מהמעמד הבינוני-נמוך • אביה מת כשהייתה ילדה • עבדה כמורה בבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים • בשנת 1995 הפכה לפרופסורית למשפטים בהרווארד • ב-2012 נכנסה לפוליטיקה והפכה לאישה הראשונה שמייצגת את מסצ'וסטס בסנאט • את ההשבעה לתפקיד ניהל ג'ו ביידן, שמתמודד מולה בפריימריז כיום