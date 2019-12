לא ראו את המצלמה: ג'ונסון, טרודו ומקרון נתפסו צוחקים על טראמפ

כמה מנהיגים מובילים תועדו כשהם מלגלגים על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפסגת נאט"ו המתקיימת בבריטניה. מצלמה של רשת השידור הקנדית CBC, שהוצבה בסמוך לאולם האירועים בארמון באקינגהם, שבו קיימה אתמול מלכת אנגליה ארוחת ערב חגיגית ל-29 מנהיגי המדינות החברות בנאט"ו, תיעדה את השיחה ביניהם.

כשהם עומדים ומחזיקים כוסות יין ובירה, שוחחו ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו, נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת הולנד מארק רוטה על כוכב הפסגה - טראמפ - שאיחר ב-40 דקות לאירוע. לפי הודעה לעיתונות האיחור נבע מפקקים ועומסים בלונדון. "האם זו הסיבה שהוא איחר?", נשמע ג'ונסון שואל את עמיתיו; "הוא איחר כי הוא מקיים מסיבות עיתונאים מאולתרות של 40 דקות, ככה בלי הכנה" עונה טרודו, ובתגובה למבטים התוהים אומר "כן, כן!".

בשלב זה התערב מקרון בשיחה, אך הוא עומד בגבו למצלמה ודבריו אינם ברורים. לאחר מכן ממשיך טרודו: "אפשר היה לראות איך הלסתות של אנשי הצוות שלו (טראמפ) נשמטות לרצפה". יותר מאשר הדברים עצמם, האווירה הרכילותית והשיחה מאחורי גבו של טראמפ הפכו את קטע הווידיאו הקצר, שפורסם ב"טוויטר" של הרשת הקנדית, לוויראלי, והוא כבר צבר מיליוני צפיות.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP