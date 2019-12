אנטי-תחרותית? אתר מילות השירים שתובע את גוגל

אתר Genius שמפרסם מילים לשירים, תובע את גוגל בטענה כי היא משתמשת בפרקטיקות אנטי תחרותיות שפגעו בו, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. ב-Genius טענו כי תעבורת המשתמשים באתר ירדה מאז שגוגל החלה לפרסם מילות שירים ישירות בפלטפורמה שלה, בתוך תיבה בתוצאות החיפוש, במקום רק להפנות את הגולשים באמצעות קישורים לאתרים אחרים, וטוענת כי חלק מהמילים שמתפרסמות בתיבה נלקחו ישירות מהאתר שלה. לאתר אמנם אין זכויות יוצרים על המילים, אך הם טוענים כי שימוש במילים שפורסמו בו מפרות את תנאי השימוש שלו.

גוגל טוענת כי היא לא משתמשת במילים שפורסמו באתרים אלא במילים משותפים עסקיים כמו LyricFind שמשתמש במילות שירים ברישיון חברות המוזיקה. ב-Genius דורשים פיצויים של 50 מיליון דולר מגוגל ומחברת LyricFind.

לדברי האתר, המערכות שלו מוסיפים תווים שונים בין המילים שהעין האנושית לא יכולה לקלוט אך מחשבים יכולים לזהות. החברה טוענת כי מעל אלף מילים לשירים עם סימון זה נמצאו באתר של גוגל.

Genius נתן כדוגמה את השיר "Lose You to Love Me" של הזמרת סלינה גומז. לדבריהם, המילים לשיר עלו לאתר באוקטובר, ותוך יום, היו להם מעל 600 אלף צפיות, כאשר 75% מהאנשים שחיפשו את מילות השיר לחצו על קישור לאתר בתוצאות החיפוש. לטענתם, כשגוגל פרסמה את מילות השיר ב-4 בנובמבר ישירות בתוצאות החיפוש, מספר הלחיצות ירד ל-5%. למרות שבתיבה שגוגל מפרסמת עם המילים, הקרדיט הוא ל-LyricFind, ב-Genius טוענים כי מצאו במילים את הסימון שהם מוסיפים להם.