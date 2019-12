פינלנד עושה היסטוריה: הכירו את ראשת הממשלה הצעירה בעולם עם קואליציה שמונהגת על ידי חמש נשים

ראש ממשלת פינלנד החדשה, סאנה מארין, תהפוך למנהיגת המדינה הצעירה ביותר בעולם, לאחר שנבחרה בסוף השבוע לעמוד בראש המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הפינית בגיל 34 בלבד. מארין כיהנה עד כה כשרת התחבורה במדינה הסקנדיבית ותחליף בתפקיד את אנטי רינה (57), שכיהן כראש הממשלה מטעם המפלגה מאז יוני. הבחירה במארין הופכת את קואליציית המרכז-שמאל השולטת במדינה לכזו המונהגת על ידי חמש פוליטיקאיות. בעבר מונו ראשי מדינה גברים צעירים יותר ברחבי העולם, ביניהם סבסטיאן קורץ, שהפך לקאנצלר אוסטריה בגיל 31 בלבד.

