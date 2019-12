החוויה המפחידה של נוסעי קוואנטס: מה גרם למגלשות החירום של המטוס להיפתח?

נוסעי טיסת 575 של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס לא ישכחו את החוויה שעברו: טיסה שהמריאה הבוקר מסידני לפרת' נאלצה לשוב על עקבותיה עקב תקלה. מיד אחרי הנחיתה, הנוסעים פונו מהמטוס באמצעות מגלשות החירום אחרי שעשן סמיך מילא את תא הנוסעים. האירוע התרחש הבוקר (יום א'). המטוס מדגם איירבוס A330-200 המריא מעט לפני השעה 10:00 כשעל סיפונו היו 271 נוסעים.

אחרי שעה וחצי הודיע הקברניט לנוסעים כי עליהם לשוב לסידני בעקבות תקלה טכנית. אחרי שמטוס החל לשוב על עקבותיו, התמלא תא הנוסעים בעשן. עם הנחיתה וכדי לפנות את כל הנוכחים מהמטוס במהירות האפשרית, הקברניט הורה לנוסעים להתפנות דרך שלוש מגלשות החירום שנפתחו על הקרקע. הנוסעים חלקו תמונות מהאירוע בטוויטר ואף חילקו מחמאות לצוות המטוס.

@Qantas well that was fun, turning out to be an eventful holiday. Cabin crew were fantastic pic.twitter.com/3Dki1gnXrq