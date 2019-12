המתח גובר לקראת הצבעה בבית הנבחרים מחר על הגשת כתב אישום נגד טראמפ

ההצבעה במליאת בית-הנבחרים על הגשת כתב אישום נגד דונלד טראמפ - השלב האחרון בתהליך האימפי'צמנט - תתקיים מחר (ד'), ומבחינת כמה עשרות צירים דמוקרטים זו תהיה הצבעה הרת-גורל: היא תכריע האם הבוחרים יענישו אותם או יתירו להם לחזור למשרדיהם על גבעת הקפיטול בבחירות בנובמבר 2020.

מדובר ב-31 צירים שנבחרו באזורים עם רוב רפובליקאי. באזורים אלה גבר טראמפ על יריבתו הדמוקרטית, הילארי קלינטון - באזורים מסוימים בהפרש של 6% - בבחירות ב-2016, אך כעבור שנתיים החליטו הבוחרים באזורים אלה לשלוח לבית-הנבחרים דווקא דמוקרטים. השאלה הגדולה היא איך יגיבו אותם בוחרים כאשר נציגם בוושינגטון יצביע להאשים את טראמפ ב"בגידה במולדת", כלשון הדו"ח המלא ועדת המודיעין של בית-הנבחרים שפורסם אתמול.

למעשה, הדילמה של המחוקקים הדמוקרטים האלה היא תמונת ראי של דילמת מחוקקים רפובליקאים מסוימים, שיודעים היטב שנשיא ארה"ב סרח - כך הם אומרים בשיחות פרטיות עם כתבים, לא לייחוס - אך המחוקקים האלה לא יעזו להצביע נגד מנהיגם מחשש לנקמת הבייס של טראמפ בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקאית בשנה הבאה. תמיד מחכה מישהו ימני יותר, טראמפאי יותר, מעבר לפינה.

ההבדל הוא, שכמעט כל המחוקקים הדמוקרטים שמייצגים אזורי בחירה רפובליקאים נשארו נאמנים למצפונם. רק שלושה הודיעו שיצביעו נגד אימפיצ'מנט. אך כל הצירים הרפובליקאים, עם או בלי נקיפות מצפון, יצביעו נגד שני סעיפי האישום שעומדים על הפרק.

שתי מחוקקות יהודיות משקפות את דילמת הצירים הדמוקרטים בבית-הנבחרים. שתיהן יהודיות ולשתיהן עבר ביטחוני/צבאי מפואר. האחת היא אליסה סלוטניק, ממישיגן, שהיתה אנליסטית לענייני המזה"ת ב-CIA, ראש צוות הערכת מצב של סוכנות הביון בעיראק, ראש דסק עיראק במועצה לביטחון לאומי בבית הלבן ולימים סגנית עוזר שר-ההגנה לענייני מדיניות. האחרת היא איליין לוריא, מווירג'יניה, מהנדסת גרעינית, ששירתה 20 שנה על אוניות קרב גרעיניות של חיל-הים האמריקאי ופרשה בדרגת קומנדר (מקבילה לסא"ל בצה"ל). היא התפרסמה כאשר ערכה סדר פסח על נושאת המטוסים הגרעינית דווייט איזנהאואר, זמן קצר אחרי פיגועי הטרור ב-11 בספמבר 2001.

השתים גברו על צירים רפובליקאים תומכי טראמפ ב-2016. שתיהן רחוקות מאוד מהאגף השמאלני של המפלגה הדמוקרטית. הן מגדירות עצמן כמתונות ומשתדלות ללכת על החבל הדק שחוצץ בין דמוקרטים לרפובליקאים. אך רגע האמת הלך והתקרב. שתיהן - כמו לפחות 17 צירים דמוקרטים נוספים מאזורים טראמפאים - הודיעו כי יקשיבו לצו מצפונן ויצביעו בעד הגשת כתב אישום נגד נשיא ארה"ב.

כצפוי, הצהרותיהן הזעימו את קהל אוהדי טראמפ באזורי הבחירה שלהן, בין אם המוחים הצביעו בעד שתי הצירות ובין אם לאו. בעצרת באזור הבחירה של סלוטקין, שלשום, התייצבו מפגינים עם שלטים בגנותה של הצירה. "להגיש כתב אישום נגד סלוטקין", הכריז אחד מהם. המחוקקת לא נראתה מופתעת. "אני מציעה לנהל שיחה כמו אנשים מבוגרים", היא אמרה וקהל תומכיה קם והריע לה ממושכות.

במאמר דעה בעיתון מקומי היא כתבה: "נאמר לי לא פעם ולא פעמיים שאני יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהצבעתי על האימפיצ'מנט תשים קץ לקריירה הפוליטית הקצרה שלי, וזה יכול להיות. יש החלטות מסוימות בחיים שאתה צריך לקבל על סמך מה שאתה חש עמוק בלב".

ולוריא, בסרטון וידיאו שהעלתה לרשת, מביאה קטע מעצרת שערכה בווירג'יניה-ביץ' באוקטובר. היא אמרה אז: "אנשים עלולים לומר, 'למה את צריכה את זה, הרי ייתכן שלא תיבחרי מחדש'. ובכן, לא אכפת לי, כי אני עושה את הדבר הנכון".

ובציוץ שכתבה לא מכבר היא אומרת: "טראמפ לא לא מכבד את שבועת האמונים שלו. אבל אני מתכוונת לכבד את השבועה שלי. אני חברה בקונגרס ושירתי 20 שנה בחיל-הים. שבע פעמים נשבעתי לתמוך בחוקה ולהגן עליה. זו התחייבות שאני מתייחסת אליה ברצינות הגדולה ביותר".

בהודעה אחרת היא כותבת: "...ברור לי שטראמפ מעל באמון הציבור וזנח את התחייבויותיו להגן על החוקה בכך שהוא העמיד את האינטרסים שלו מעל האינטרס הלאומי. הטענות על התנהגות בלתי הולמת ברמה כזו עונות על מה שהחוקה מגדירה כ'עבירות ופשעים חמורים'.... בית-הנבחרים חייב לדחוף את האימפיצ'מנט".

סלוטקין ולוריא אינן המחוקקות היחידות עם רקע צבאי/ביטחוני. שבעה צירים דמוקרטים, ובכללם אביגייל ספאנברגר, לשעבר סוכנת מבצעית ב-CIA, כתבו ב-23 בספטמבר ב"וושינגטון פוסט": "כצירים בבית-הנבחרים, אנו מעניקים קדימות לנושאים שמשרתים את אזורי הבחירה שלנו - התמקדות בשירותי בריאות, תשתיות, מדיניות כלכלית ונושאים אחרים שחשובים לקהילות שלנו. ובכל זאת, כל מה שאנו עושים חוזר לשבועתנו להגן על המולדת. הטענות נגד הנשיא הן איום שכולנו נשבענו להגן על המולדת מפניו. אנו חייבים לשמר את מערכת האיזונים והבלמים שחזו האבות המייסדים ולשקם את אמון הציבור האמריקאי בממשלתו. וזה מה שאנ מתכננים לעשות".

בשלב זה, הציבור האמריקאי מוסיף להיות מפולג בסוגיית האימפיצ'מנט. סקר של פוקס ניוז העלה ש-50% מהנשאלים תומכים בהגשת כתב אישום נגד טראמפ ובהדחתו; 4% תומכים בהגשת כתב אישום אך לא בהדחה; 41% מתנגדים להגשת כתב אישום. לעומת זאת מצא סקר של אוניברסיטת קוויניפיאק, מהשבוע שעבר כי 51% מתנגדים להגשת כתב אישום ו-45% תומכים.

טראמפ מוסיף לתקוף את תהליך האימפיצ'מנט בכל ציוץ אפשרי. אתמול הוא צייץ כך: "הונאת האימפיצ'מנט היא מעשה המרמה הגדול ביותר בהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקאית". ודובר של המטה לתיאום הקמפיינים של צירים רפובליקאים, כריס פק, הכריז: "המשטמה שהדמוקרטים חשים כלפי הנשיא טראמפ והאובססיה שלהם עם תהליך האימפיצ'מנט תעלה להם ברוב שלהם בבית-הנבחרים".

READ THE TRANSCRIPTS! The Impeachment Hoax is the greatest con job in the history of American politics! The Fake News Media, and their partner, the Democrat Party, are working overtime to make life for the United Republican Party, and all it stands for, as difficult as possible!