הסכם סחר חופשי עם ווקאנדה? הטעות המביכה של משרד החקלאות האמריקאי

שותפת סחר מסקרנת במיוחד הופיעה השבוע באתר משרד החקלאות האמריקאי: "ווקאנדה", ממלכתו הבדיונית של הפנתר השחור, אחד מגיבורי העל של ענקית הקומיקס מארוול.

משרד החקלאות מחק את המדינה הבדיונית מהרשימה המקוונת של מדינות בעלות הסכמי סחר חופשי עם ארה"ב לאחר שמשתמש טוויטר בשם פרנסיס צנג צייץ תמונה של הטעות. דובר מטעם המשרד מסר ל"וושינגטון פוסט" כי ווקאנדה נוספה לרשימה בטעות כחלק מבדיקות שערכו במשרד.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh