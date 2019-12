פודקאסט על כוס תה: המלצות האזנה לקראת הסופ"ש

מאמצי השימור של איי הגלפגוס הציתו מאבק חריף בין תושבי האי הותיקים ואנשי הגנת הסביבה שמנסים למנוע הכחדת מינים. בפרק פתיחת העונה, נשמע איך הפכו דווקא ארגוני שימור הסביבה לאויבי העם? ואיך זה קשור למאות אלפי גופות עזים שנותרו להירקב על האי? ● גלי וינריב

הניצחון המוחץ בבחירות לראשות ממשלת בריטניה בתחלית השבוע הפך אותו לאיש המדובר ביותר באירופה. האם מנהיג השמרנים וגדול תומכי הברקזיט, שהחל את דרכו ככתב פרובוקטיבי וזוכה להשוואות לדונלד טראמפ ומרגרט טאצ'ר, הוא האיש שיוציא את הממלכה מהמשבר? ● ליאת רון מארחת את אסף אוני

מה הסיכוי של אליזבת וורן לנצח בפריימריז הדמוקרטיים? איך זה שבבית הנבחרים יש רק 13 מחוקקות רפובליקניות? האם מישל אובמה היתה יכולה לנצח בבחירות לנשיאות? והאם הילארי קלינטון סייעה, בכל זאת, לסדוק את תקרת הזכוכית? אלו חלק מהשאלות עליהן שקיבלו תשובה בעזרתה של ד״ר הדס כהן, ממרכז לייפר למגדר, האוניברסיטה העברית, מומחית לפוליטיקה אמריקאית ולמגדר. וגם: שווה להאזין עד הסוף, בכדי לשמוע על השבוע המוצלח של טראמפ ● טל שניידר ואורי פסובסקי

אתם צמודים לסמארטפון, מתוחים ומרוכזים בעוד משחק ממכר. האם ידעתם שמאחורי החוויה המשחקית שלכם עומד כלכלן משחק? כן, יש דבר כזה. מדובר במתמטיקאי - כלכלן, מומחה בסטטיסטיקה, שמשתמש בכליו המקצועיים כדי להפוך את המשחק למותח, מאתגר ובעיקר רווחי ● ד"ר אושי שהם-קראוס

פרק פתיחת העונה של "הצוללת" עורר גלים השבוע, כשרבים הופתעו לגלות ששליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים. אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאיים, היום זה ממש לא המצב • ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● אם טרם האזנתם, עכשיו זה הזמן ● צאלה קוטלר-הדרי

6. גלובס מפרגנים. The secret history of the future

בכל שבוע כתבי גלובס ימליצו על הפודקאסט האהוב עליהם. הפעם, אנדרה טבקוף עושה סיפתח לפינה וממליץ על הפודקאסט The secret history of the future - ההיסטוריה הסודית של העתיד. פודקאסט מבית היוצר של של סלייט והאקונומיסט, העוסק בעיקר בתגובה האנושית לחידושים טכנולוגיים. חושבים שהעתיד נורא חדשני? אז הפודקאסט הזה מלמד אותו על התקפות סייבר בימי נפוליאון ולמה לאכול עם מזלג היה נחשב ללא תרבותי ● אנדרה טבקוף