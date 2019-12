תעלול יח"צני? בוריס ג'ונסון טס במחלקת תיירים לקריביים והתקשורת הריעה

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, תועד כשהוא טס לחופשת חג-המולד במחלקת תיירים ב"בריטיש איירווייז", וזכה לתשואות כלי תקשורת אוהדים בממלכה המאוחדת. ה"דיילי מייל" פירסם אמש תמונה מטושטשת של ג'ונסון כשהוא יושב וקורא במהלך טיסה של החברה הבריטית לאי הקריבי סנט לוסיה, כשבת-זוגו קארי סימונדס נשענת עליו מכוסה במעיל - כמו זוג נוסעים רגילים בדרך לחופשת חג המולד.

'Low profile' Boris Johnson and girlfriend Carrie Symonds save the taxpayer tens of thousands by flying economy https://t.co/2GtCYDsaG2