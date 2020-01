ביקורת על אפל בטקס פרסי גלובוס הזהב: "מפעילה סדנאות יזע בסין"

שירות הסטרימינג עם התכנים המקוריים של אפל, Apple TV +, אומנם הושק לפני כחודשיים בלבד, אך כבר זכה לשלוש מועמדויות בטקס פרסי גלובוס הזהב ששודר הלילה. מנכ"ל אפל טים קוק אף הגיע לאירוע וישב בקהל בזמן הטקס שנערך בבוורלי הילס.

מנחה הטקס, ריקי ג'רווייס, שבין היתר כתב, ביים ושיחק בגרסה הבריטית של קומדיית המצבים "המשרד", בחר לנצל את נוכחותו של קוק באולם כדי למתוח ביקורת על חברת אפל. ג'רוויס פתח את דבריו דווקא בשבחים לתוכנית הדגל של השירות של אפל, "The Morning Show", בכיכובם של ג'ניפר אניסטון, ריס וויתרספון וסטיב קארל, כשאמר כי מדובר ב"דרמה יוצאת דופן על החשיבות של עשיית הדבר הנכון" - אך במהרה דבריו קיבלו טון שונה.

Ricky Gervais:



"...You say you're woke but the companies you work for...Apple, Amazon, Disney...if ISIS started a streaming service you'd call your agent, wouldn't you. If you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech..." pic.twitter.com/rVRIng2JAH