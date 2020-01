גאידו לא הורשה להיכנס, וממשל ונצואלה השיג את השליטה בפרלמנט

מנהיג ונצואלה שקיבל הכרה מהקהילה הבינאלומית, חואן גואידו, נחסם אתמול (א') מכניסה לפרלמנט בעוד הממשל, שנאבק על חייו, מינה יו"ר חדש לפרלמנט.

גואידו, שהשתמש במעמדו כמנהיג האסיפה הלאומית הנשלטת על ידי האופוזיציה כדי להכריז על עצמו כנשיא הזמני החוקי של המדינה בתחילת 2019, נחסם בכניסה לפרלמנט על ידי המשמר הלאומי הבוליביאני של הנשיא ניקולס מדורו. הוא היה אמור להשתתף בדיון על בחירתו מחדש ליו"ר הפרלמנט. כשלא נתנו לו להיכנס לתוך הפרלמנט, גואידו ניסה לטפס על גדר צדדית, והחליפה הכחולה שלו נקרעה בניסיון.

The moment Juan Guaidó tries to jump a fence to get inside the parliament as the PSUV’s ‘opposition’ candidate Luis Parra is illegally sworn in as president of the National Assembly pic.twitter.com/4p6lgO3qBf