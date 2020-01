אוסטרליה עולה בלהבות: התמונות שמאחורי ההרס

אוסטרליה עולה באש מאז ספטמבר באחרון, ונראה כי ההרס חסר הפרופרציות רחוק מלהסתיים. לפי "CNBC", גורמים רשמיים מאמינים שכיבוי השריפות עשוי לקחת חודשים ארוכים.

השריפות ביערות ובאזורי הערבה באוסטרליה גבו חיים של עשרות אנשים, השמידו מעל ל-2,000 בתים ולפי הערכות הרגו כחצי מיליארד מבעלי החיים במדינה. אוסטרליה היא בית גידול ייחודי לבעלי חיים רבים, כמו הקנגורו והקואלה. השריפות מחריבות את שטחי המחייה שלהם, ומציבות חיות רבות בסכנה.

אוסטרליה פגיעה במיוחד למפגעי מזג אוויר קיצוני שנגרם בין היתר בשל משבר האקלים. אזור ניו סאות' ויילס סובל מהפגיעה הקשה ביותר. ב"AP" ציינו כי באזור מתחוללות כעת 135 שרפות, כאשר ב-70 מהן לא הושגה שליטה על האש. בניסיון נואש להשתלט על השריפות, לראשונה בהיסטוריה שלה אוסטרליה גייסה 3,000 חיילי מילואים.

יערות עולים באש בוויקטוריה, אוסטרליה / צילום: Australian Maritime Safety Authority, רויטרס

#AustraliaFires: 500 million animals affected by the Australian bushfires



We are witnessing the extinction of countless species in real time. 💔 pic.twitter.com/jH02zOxug9 - Minh Ngo (@minhtngo) January 5, 2020

כבאים אוסטרלים מנסים להשתלט על שריפה / צילום: רויטרס

שאריות בית שנשרף בוויקטוריה, אוסטרליה / צילום: STRINGER, רויטרס

דבורה טברט, יושבת ראש עמותת הקואלות של אוסטרליה, אמרה כי השריפות הקשות במהלך נובמבר פגעו ב-80% מאזורי הגידול של הקואלות. חיות הכיס הקטנות הפכו בעל כורחן לפרזנטוריות של האסון, כאשר אמצעי תקשורת רבים מתעדים את ניסיונות החילוץ שלהן מאזורי האש.

Over 5.5 million hectares Burned,

8000 koalas dead,

500 million animals dead, Sometimes during the darkest times,humanity shines.🥺💔#AustraliaBurning #australiafire pic.twitter.com/QnRNEhFMQq - Vaseem S. (@Vassrac) January 5, 2020

Firefighter helping a thirsty koala during these tragic bushfires in Australia 🙏🏻pic.twitter.com/oMz7LXmtZ8 - 🐾 (@Justbestials) January 6, 2020

Koala Mom and her son after being rescued from the fires in Australia. pic.twitter.com/qjR1t6hmLY - 3.14 (@gkrigata) January 4, 2020

עד כה נשרפו 57 אלף קמ"ר של יערות באוסטרליה. מדובר בפי 6 מהשטח שנשרף ב-2019 בברזיל.

תמונות לווין מהשריפות בוויקטוריה, אוסטרליה / צילום: Maxar Technologies, רויטרס

Australia is on fire and over half a BILLION animals have already died. The world needs to do something now! 😭😭😭 #PrayForAustralia pic.twitter.com/YDVbWC5INU - Science & Nature (@ScienceNature6) January 6, 2020

