אלפים מפגינים באיראן על הפלת המטוס: המשטר בטהרן צמצם את הגישה לאינטרנט

הסממן הטוב ביותר להבנה כי המשטר בטהרן מוטרד, אפילו מוטרד מאוד מההפגנות בשל הפלת המטוס האוקראיני, הוא הצמצום של הגישה לאינטרנט ובעיקר לאתרים ולאפליקציות שיתוף כמו אינסטגרם, פייסבוק וגם וואטסאפ. תושבים באיראן מדווחים כי בכמה מהערים הגדולות הגישה לאתרים הללו מוגבלת עד לא קיימת.

השלטונות חוששים כי גל המחאות מאוקטובר-נובמבר שדוכא בכוח רב וגבה את חייהם של אלפי מפגינים עשוי להתחדש, וכי האופוזיציה תנצל את ההזדמנות כעת ותקרא לציבור לצאת שוב לרחובות.

These are some of the victims of flight #PS572 shot down by the #Iran regime. This is why #Iranians are protesting. This, & 41 years of death, torture, deceit, & corruption. They deserve a #FreeIran2020 after sacrificing so much. #IranProtests pic.twitter.com/lgtcsTQmpp - Adena Nima (@AdenaNima) January 11, 2020

ההפגנות בערים הגדולות ובעיקר האוניברסיטאות החלו משעות הצהריים כמה שעות לאחר ההודאה באשמה של הנשיא רוהאני ושל מפקד חיל האוויר של משמרות המהפיכה. המפקד - אמיר עלי חאג'יזאדה - אמר במסיבת עיתונאים מלווה במצגת כי מדובר היה בטעות אנוש של אחד מהמפקדים ביחידה נגד טילים. האיש סבר בטעות כי המטוס היה טיל שיוט שנורה לעבר איראן ובשל הכוננות הגבוהה שעות ספורות לאחר מתקפת הטילים על הבסיסים האמריקניים בעיראק, הורה ליירטו.

Outside Tehran's Amir Kabir Univ. #Iran

Riot police shoot tear gas at students. Voice mocks the regime and says security forces "are mistakingly" shooting tear gas at "mourners" referring to the regime saying the downing of flight #PS572 was a mistake. #IranProtests pic.twitter.com/MacbZgmZKu - Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020

מוקד ההפגנות הראשון היה באוניברסיטת אמיר כאביר בטהרן, המאות שם הפכו לאלפים והקריאות החריפו והלכו עד להשמעת קריאות מוות לדיקטטור כשהכוונה למנהיג העליון חמנאי. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים ובהם מפגינים קורעים את תמונותיו של קאסם סולימאני, וקוראים קריאות נגדו ונגד המשטר. הפגנות דווחו גם מאוניברסיטאות אחרות ומרכזי ערים ברחבי איראן כשהפעם המוחים הם סטודנטים ומשכילים.

ברשתות החברתיות מכונה המאורע "צ'רנוביל האיראנית" והשלטונות מוקעים בבוז כמי שניסו להסתיר מחדל נורא שהביא למותם של 176 בני אדם, רובם אזרחי איראן שטסו במטוס האוקראיני. לזה מוסיפים בהפגנות מחאה גם על הסתרת המחדל בהלוויתו של קאסם סולימאני בעירו כרמאן, שם נהרגו יותר משישים בני אדם, והשלטונות הורו למשפחותיהם לקבור אותם בטקסים קטנים ולהימנע מפרסום מותם.

Outside Tehran's Amir Kabir Univ. #Iran

Riot police shoot tear gas at students. Voice mocks the regime and says security forces "are mistakingly" shooting tear gas at "mourners" referring to the regime saying the downing of flight #PS572 was a mistake. #IranProtests pic.twitter.com/MacbZgmZKu - Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020

משעות אחר הצהריים והערב מתקבלים דיווחים על התנגשויות בין כוחות הבטחון, בשלב הזה המשטרה הרגילה ולא המיליציות האזרחיות "באסיג'" הנשמעות למשמרות המהפיכה. סמוך לאוניברסיטה אמיר כאביר בטהראן דווח על שימוש בגז מדמיע לפיזור המפגינים ועל מעצרים, ודיווחים דומים יש מעוד מקומות. נסיון העבר מלמד שאם המשטרה הרגילה לא מצליחה לדכא את ההפגנות, אנשי ה"באסיג'" מגיעים והדרך שלהם אלימה הרבה יותר. לפי הדיווחים מגל המהומות הקודם, אנשי מילציות אלה אחראים לרוב ההרוגים והפצועים.

#Tehran, #Iran

Protesters chant, "our hands are empty, put your baton away" into the faces of riot police with full gear standing just a few feet away. #IranProtests #IranRegimeChange #FreeIran2020 pic.twitter.com/qUkTvfMN3k - Iran News Wire (@IranNW) January 11, 2020

גל המחאה הקודם היה ממניעים כלכליים ברובו ובעיקר העלאת מחירי הדלק בשיעור חד, והקיצוב שהונהג בו, רוב המפגינים היו בני מעמד העמלים, השכבות החלשות, מובטלים ועוד, מי שבעבר היו התומכים העיקריים של המהפיכה האיסלמית. החשש בקרב המשטר הוא כי גלי המחאה ישתלבו, משכילים וסטודנטים עם המעמד הנמוך, סוחרים ובעלי מקצועות חופשיים עם הפועלים, ואז יהיה קשה מאוד לעצור את הגלגל.