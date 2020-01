כך בנה טראמפ את חומת (התשלום) במו ידיו, והציל את העיתונות

"אויבי העם", "שקרנים", "מושחתים", "אפס אמינות", "CNN הונאה" - אלה הם רק חלק קטן מן הציוצים הצבעוניים והמסיתים של הנשיא דונלד טראמפ נגד התקשורת. המתקפות הללו החלו כבר בקמפיין הבחירות שלו באמצע שנת 2015, אך הן עלו מדרגה מיד לאחר שנכנס הנשיא הכי פחות ממלכתי בהיסטוריה של ארה"ב לבית הלבן.

ב"ניו יורק טיימס", החשוב בעיתוני העולם ואחד היעדים העיקריים למתקפות של הנשיא, מדווחים על קפיצה מרשימה במספר המנויים הדיגיטליים. בעוד שהרווחים מפרסום דיגיטלי ירדו מעט במהלך 2019, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 מספר המנויים המשלמים עלה. מדברים שם על יעד של 10 מיליון מנויים עד לשנת 2025. החברה The New York Times Co סגרה את הרבעון השלישי של 2019 עם 5 מיליון מנויים. מתוכם, 3 מיליון משלמים לגרסה הדיגיטלית בלבד.

רווחי העיתון מן המנויים עלו ב-% 3.7, לסך של 267.3 מיליון דולר באותה התקופה. את צמיחת המנויים הדיגיטליים של "ניו יורק טיימס", לעתים מעל לרבע מיליון מנויים חדשים ברבעון, מייחסים לסיקור המשמעותי שהעיתון מעניק לנשיא. כמות הסקופים, פעם אחר פעם, של כתבי העיתון, עושה את העבודה.

העיתונות מועילה לו

טראמפ, כמו מנהיגים אחרים, יודע שעיתונות שלילית ואגרסיבית מועילה לו. כמה שיותר ביקורת מן התקשורת הממוסדת, הופכת אותו לאטרקציה בקרב ציבורים ימניים שמרנים שאוהבים לשנוא את התקשורת. לא פלא שחלק משמעותי מן העצרות הפוליטיות של טראמפ הן חזרה על מסרי השנאה נגד עיתונאים. "תסתכלו אחורה", נוהג טראמפ להגיד תוך שהוא מצביע לעמדות הצילום באחורי אולמי כנסים. "שם עומדים האנשים השקרנים ביותר והמושחתים ביותר שפגשתם בחיים שלכם".

התופעה של צמיחת מנויים החלה מיידית אחרי הבחירות לנשיאות ב-2016. "וול סטריט ג'ורנל", הנוטה לשמרנות, אך גם סופג מתקפות מצד הנשיא, דיווח בראשית 2017 על עלייה של 300% בכמות המנויים. באחד מן הימים שבהם טראמפ תקף בטוויטר את המגזין "Vanity Fair", העיתון דיווח על המספר הגדול ביותר של תוספת מנויים במסגרת 24 שעות. "וושינגטון פוסט", שהחל את חומת התשלום שלו בראשית ימי ממשל טראמפ, עומד כעבור כשלוש שנים על מעל 1.2 מיליון מנויים דיגיטליים.

ים של רווחים

שידורי הכבלים ובעיקר הרשתות Msnbc ו-Fox, נהנות מאז בחירתו של טראמפ משיעורי צפייה היסטוריים. "פוקס ניוז", המזוהה עם הבית הלבן מובילה את טבלאות הרייטינג עם כ-2.5 מיליון צופים בפריים-טיים. עבור Msnbc, שלוש השנים האחרונות היו הטובות ביותר, והרשת הפכה לשנייה הכי נצפית בארה"ב.

ואם לסכם את שנות שלוש שנות שלטונו הראשונות של טראמפ: הם הוכיחו כי הוא טוב לעיתונות, הוא תרם (בעקיפין) לדיוק, לבדק בית, לחידוד כותרות, לתוכן ושיח עם קהל הקוראים ובעיקר, הביא לעיתונות יופי של רווחים.

רוצים לשמוע על בחירות 2020 לנשיאות ארה"ב? האזינו לפודקאסט "המדריך לטראמפיסט"