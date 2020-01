הבית הלבן מודיע: נתניהו וגנץ יבקרו בבית הלבן בשבוע הבא

הבית הלבן הודיע הערב (ה') כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, יבקרו בבית הלבן ב-28 בינואר (יום ג' הבא) על פי הזמנת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative.