בעקבות לחץ מארה"ב: נתניהו דוחה את החלת הריבונות

ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את כוונתו להביא לאישור הממשלה בשבוע הבא את החלת החוק הישראלי על בקעת הירדן, צפון ים המלח וההתנחלויות ביהודה ושומרון. לנתניהו בשלב זה אין גיבוי מהממשל בוושינגטון לעשות כן, והוא קיבל על כך ביממה האחרונה שורה של מסרים מהבית הלבן ומאדריכלי התכנית.

נתניהו שיצא אמש מוושינגטון למוסקבה, שינה את הטון בשיחות עם העיתונאים ולאחר שבליל ההכרזה על התכנית טראמפ היה חד משמעי אודות החלטת הסיפוח, ואף הבהיר כי אין קשר בינה לבין הוועדה הבילטרלית שעליה הודיע טראמפ בהכרזה החגיגית. אמש לפני עלייתו למטוס בוושינגטון כבר תודרכו העיתונאים כי בשלב זה תידחה ההחלטה.

ביום שלישי בלילה היה זה ג'ארד קושנר שבראיון לכריסטיאן אמנפור ב-CNN הבהיר כי יש צורך בעבודת מטה ובצעדים משותפים בטרם החלת הריבונות. אתמול הגיע תורו של ג'ייסון גרינבלאט, לשעבר השליח המיוחד למזרח התיכון ומאדריכלי התכנית. גרינבלאט בשיחה עם נציגי ארגונים יהודיים בארצות הברית אמר: "בצד הישראלי, צריך לעבור את עניין הבחירות, אבל עד אז לא יהיו התקדמויות בנושא של התכנית. אנחנו נהיה חייבים לחכות ולראות. יש עוד הרבה עבודה שנצטרך לעשות מול הממשל הישראלי אבל הישראלים די מאוחדים בנושא הזה."

בראיון הלילה בארה"ב שב והדגיש ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא ומאדריכלי התוכנית, כי בטרם סיפוח נדרשים צעדים טכניים שייקחו לדבריו כמה חודשים. הוא הוסיף כי הממשל מצפה שלא יקרה דבר עד להשלמת צעדים אלה ובהם הקמת ועדה מקצועית שתשרטט את המפות המדויקות. "אני לא חושב שיקרה משהו לפחות עד אחרי הבחירות והקמת ממשלה בישראל", דברי קושנר.

