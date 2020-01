בחירה טבעית: מי הם הפוליטיקאים האמריקאים שקיבלו תרומות מחברת טבע

15 פוליטיקאים אמריקאים קיבלו בשנת 2019 תרומות מחברת התרופות הישראלית טבע. ההיקף הכולל של התרומות היה צנוע למדי, כ-65 אלף דולר - "כסף קטן" עבור חברת התרופות, גם על רקע המשבר אליו נקלעה בשנים האחרונות, ובוודאי בהשוואה לסכומי העתק שמגייסים הפוליטיקאים כתרומות. דיווח שהעבירה טבע לרשויות בארה"ב בנוגע לתרומותיה במחצית השנייה של השנה, והדיווח שהועבר קודם לכן על המחצית הראשונה, מצביעים על כך שעיקר התרומות הועברו לנציגי המפלגה הרפובליקאית. התרומות ניתנו לפוליטיקאים באמצעות ארגונים שהוקמו לצורך זה.

מנכ"ל טבע קאר שולץ במסיבת עיתונאים בישראל \ צילום: שלומי יוסף

שני הפוליטיקאים שקיבלו את הסכומים הגבוהים ביותר מטבע בשנה האחרונה היו מיץ' מקונל, מנהיג סיעת הרוב הרפובליקאית בסנאט, וקווין מקארתי, מנהיג סיעת המיעוט הרפובליקנית בבית הנבחרים. כל אחד מהם קיבל מטבע 15 אלף דולר במהלך המחצית השנייה של 2019. מקונל קיבל מטבע שלוש תרומות שונות שהועברו מטבע ל-"McConnell Senate Committee" ,"cConnell for Senate" ו-"McConnell for Majority Leader Committee", ואילו מקארתי קיבל את הסכום בפעם אחת, בתרומה ל-"McCarthy Victory Fund". פוליטיקאי נוסף שנראה שטבע מחבבת הוא טים סקוט, סנאטור מטעם דרום קרוליינה, גם הוא חבר במפלגה הרפובליקאית. בשנת 2019, סקוט קיבל מטבע 4 תרומות בסכום כולל של 10,000 דולר. נציג רפובליקאי נוסף שקיבל תרומה קטנה יותר, בסך 1,000 דולר, הוא מרקו רוביו שביקש להתמודד לבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2016, אך פרש מהמירוץ לאחר שהפסיד לדונלד טראמפ בבחירות המקדימות בפלורידה, מדינתו. כיום הוא מכהן כסנאטור מטעם פלורידה.

מיץ' מקונל, מנהיג סיעת הרוב הרפובליקנית בסנאט / צילום: Joshua Roberts, רויטרס

התרומה הגבוהה ביותר של טבע לצד הדמוקרטי של המפה הפוליטית ניתנה לקתרין קורטז מסטו, נציגת נבדה בסנאט, באמצעות ארגון "All for Our Country Leadership". עוד שני פוליטיקאים דמוקרטים שקיבלו תרומות מטבע בשנה שעברה היו דאג ג'ונס ורוברט (בוב) מננדז, שקיבלו 2,500 דולר כל אחד.

קתרין קורטז מסטו, נציגת נבדה בסנאט / צילום: Yuri Gripas, רויטרס

התרומה הקטנה ביותר שנתנה טבע ב-2019 לפוליטיקאי אמריקאי הסתכמה ב-100 דולר. קיבל אותה פאט טומי, נציג פנסילבניה בסנאט, חבר המפלגה הרפובליקנית וזאת באמצעות Friends of Pat Toomey.

במקביל, טבע הוציאה ברבעון הרביעי של 2019 סכום של 410 אלף דולר על לובינג (שדולה) ברשויות הממשל האמריקאי, בסנאט ובקונגרס, ובכך הסתכמו הוצאות הלובינג שלה בארה"ב בשנה שעברה ב-2.4 מיליון דולר, ירידה קלה מ-2.6 מיליון דולר בשנת 2018.

טבע נסחרת במקביל בבורסות של ניו יורק ושל תל אביב, ושווי השוק שלה הוא 11.5 מיליארד דולר, אחרי עלייה של 6% במחיר המניה מתחילת השנה, שמגיעה אחרי ירידה של כ-36% במהלך 2019. החברה, בניהולו של קאר שולץ, צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים לסיכום 2019 ב-12 בפברואר, ואנליסטים מעריכים שהחברה תרשום ירידה של כ-8.5% בהכנסות ושל כ-18% ברווח הנקי Non-GAAP למניה, בהשוואה ל-2018.