מהר יותר, יעיל יותר, אותנטי יותר.

החודשים הראשונים של 2020 בעולמות השיווק עומדים בסימן מירוץ השילוח וההפצה של ענקיות המזון והפארם בישראל. השחקנים הגדולים השכילו להבין את משמעות כניסת אמזון לזירה בארץ ובעולם: בעידן האונליין, ערוצי ההפצה והשילוח הם הבסיס להמשך שגשוג פיננסי.

אמזון יצרה מצב שבו המותג הוא NOLINE - בכל מקום ובכל תחום. המגבלות הוסרו והמחסומים נפרצו: אין עוד הפרדה בין חנויות דיגיטליות לחנויות פיזיות - כל מותג בכל תחום יכול להיות משווק בכל מקום. במסגרת הזו, ביוני 2016 רכשה אמזון את רשת הול פודס (Whole Foods Market) שמתמחה בשיווק מוצרים אורגניים תמורת סכום עתק של 13.7 מיליארד דולר. מעבר לשאיפה של החברה לדריסת רגל גם בעולם הפיזי של המכירות לצורך יצירת חוויית קנייה משולבת בין אונליין לאופליין, אלמנט מרכזי במוטיבציה של אמזון לבצע את הרכישה היה קשור לפריסה הטובה של מאות הסניפי הול פודס כפוטנציאל עתידי למערך ההפצה והשילוח שבונה החברה.

ממש כמו פעם, למיקום סניפי הרשת המשווקת יש משמעות מכרעת - אלא שהפעם המשמעות היא שונה: מיקום"טוב" של סניף הוא מיקום אסטרטגי מבחינת יכולות ההפצה והשילוח של המוצרים מסניף זה ואליו. לכן, מה שאמזון עושה ותמשיך לעשות בשנים הבאות, גם דרך רכישותיה, היא טוויית רשת שילוח והפצה הגדולה בעולם.

ובישראל - בימים אלה ממש דווח כי שופרסל אונליין תבצע משלוחי אונליין של תרופות (זאת, לאחר שרכשה את רשת ניו פארם שנתיים קודם לכן, מיתגה אותה כ-BE ובאחרונה מיזגה אותה אליה). כעת היא תציע ללקוחותיה להוסיף למשלוח הקרוב של החלב והבשר גם אקמול ותרופות אחרות - בשלב ראשון בלי מרשם ובהמשך עם. המתחרה הגדולה סופר פארם לא נותרת פאסיבית כמובן - והודיעה על הקמת מערך מכירות במודל אמזון, כולל גיוס משווקים מהעולם (זאת בצד הקמת רשת חנויות לממכר מזון ותרופות בקונספט "on the go", שגם הוא קונספט בוטיקי ושנה ממה שמוכר לנו, בהתאמה למגמות הצריכה בעולם). גם סופר פארם שואפת מן הסתם לפעול כמשווקת במודל אמזון, בצד המשך הפעילות הפיזית של סניפיה. שתי החברות שועטות לעבר יצירת פלטפורמות אונליין משולבות בשילוח והפצה של מוצרים חוצי תחומים.

המעבר מרשתות משווקות מותגים לרשתות משווקות במודל ה-NOLINE הוא כמובן בעל השלכות אדירות עבור השוק הישראלי - ודורש גיבוש אסטרטגיה חזקה ומותאמת למגמות בעידן אמזון. הצורך הוא לא רק בבניית מערך אפקטיבי לעידן הזה, אלא פיתוח מתמיד של מערך זה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית. לא ירחק היום הרי שאת המרשם לתרופה נקבל מרחפן.

הכותב הוא מומחה לשיווק ולאסטרטגיה