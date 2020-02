חשד לפיגוע דקירה בלונדון: מספר אנשים נדקרו, התוקף נורה למוות

אדם נורה היום (א') למוות בדרום לונדון שבבריטניה, לאחר שככל הנראה היה מעורב בניסיון דקירה, כך על פי משטרת לונדון. צוותי חירום והצלה, כמו גם כוחות משטרה, הגיעו לרחוב Streatham High שבבירה, שם אירעה התקרית.

עדי ראייה סיפרו כי שמעו שלוש יריות אקדח מעט לאחר השעה 14:00 בצהריים (שעון לונדון). אדם אחד צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי "משהו גדול קרה ברחוב הראשי סטרת'האם. שוטרים חמושים וכבישים נסגרו". עוד עד ראייה כתב כי שני בני אדם מטופלים על ידי פראמדיקים.

Footage of the incident in Streatham, London#London pic.twitter.com/fNlB4788Mn