שגריר ארה"ב בישראל שופך מים קרים על תוכניות הסיפוח של ראש הממשלה

שגריר ארה"ב בישראל, דיוויד פרידמן, מזהיר כי פעולה חד-צדדית של ישראל להחלת הריבונות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון תסכן את תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ. בסדרת ציוצים בטוויטר כתב פרידמן כי המהלך אמור לעבור שלב של מיפוי ותיכנון, ורק אחרי תום עבודת הוועדה הישראלית-אמריקאית אמורה לשרטט את מפות הסיפוח, ניתן יהיה להתחיל את מהלך יישום התוכנית.

Israel is subject to the completion a mapping process by a joint Israeli-American committee. Any unilateral action in advance of the completion of the committee process endangers the Plan & American recognition.