יאיר נתניהו לבן גביר: אשלם לך מיליון ש' אם תעבור את אחוז החסימה

ראש הממשלה בנימין נתניהו טען בעבר כי הציוצים של בנו יאיר אינם על דעתו, וכי הוא אינו חלק רשמי מן הקמפיין הפוליטי של הליכוד. אף על פי כן, ליאיר בן ה-28 השפעה גדולה על מהלכי הקמפיינים, ונושאים שהועלו על ידו ברשתות החברתיות מצאו עצמם בלב הקמפיין הפוליטי של הליכוד פעם אחר פעם.

בסוף השבוע כתב הבן נתניהו דברים חריגים בחשבונות הטוויטר והפייסבוק שלו. יאיר נתניהו הזמין את יו"ר מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר להתערבות כספית בגובה מיליון שקל, באשר להצלחתו לעבור את אחוז החסימה, כלומר להשיג למעלה מ 3.25% מן הקולות הכשרים. "בוא נחתום חוזה עם תוקף משפטי", כתב יאיר נתניהו.

"אתה בטוח שאתה תעבור את אחוז החסימה?", צייץ נתניהו בפנייה לבן גביר. "עד כדי כך שאתה מהמר על ההתיישבות ביו"ש? אז בוא תהמר על אמת! בוא נחתום על חוזה עם תוקף משפטי, שאם אתם עוברים, אני משלם לך מיליון שקל, אבל אם אתם לא עוברים, אתה משלם לי מיליון שקל. זורם? Put your money where your mouth is".

בהמשך, חזר יאיר נתניהו על ההצעה בציוץ נוסף:

"נו אז אתה בטוח שאתם עוברים? אז מה אכפת לך לחתום איתי על ההתערבות (בעלת תוקף משפטי), ולהרוויח מיליון שקל עוד שבועיים?".

איתמר בן גביר מצידו השיב כך: "הי יאיר היקר. אני מבין שאתם לחוצים מעלייה של עוצמה שתחייב אתכם להקים ממשלת ימין אמיתית! אבל חשבתי שאתם גם מבינים שככל שתתקפו אותנו תגרמו בדיוק ההפך (תשאל את אבא). הציבור לא טיפש! שבת שלום יקירי".

הצעתו של יאיר נתניהו הנה אסורה על פי חוק. חוק הבחירות לכנסת קובע כי מי שמשדל אדם מלהצביע או להימנע מלהצביע בדרך של הבטחה למתן חפץ מיטיב (או מירע) - מבצע עבירה פלילית. הפרק הרלוונטי בספר החוקים מתייחס גם לעבירת שוחד בחירות, בין אם מדובר בהצעה כספית או שווה כסף.

אם איתמר בן גביר יעבור את אחוז החסימה, ה"חוזה עם התוקף המשפטי" ישרת את הצדדים פעמיים: פעם אחת באמצעות השגת 61 מנדטים והתחזקות הליכוד ובלוק הימין בשלטון, ופעם שנייה באמצעות הצעה כספית בגובה 1 מיליון שקל לבן גביר.

ספק אם הדברים שכתב יאיר נתניהו הנם לגיטימיים גם לאור חוקי מימון בחירות, תרומות אסורות ואיסורי הגרלות.

יש להוסיף שרבים בזירה הפוליטית מתייחסים להצהרותיו ורמיזותיו של יאיר נתניהו בזלזול ובהתעלמות. לכל היותר הם פוטרים את ציוציו בכך שאולי אינו מתכוון ברצינות. גם סדרת הציוצים הנ"ל התקבלה במהלך סוף השבוע במשיכת כתף, כאילו זה כבר עניין שבשגרה,שבנו של ראש הממשלה החי עמו בבית הרשמי של מדינת ישראל מפזר הבטחות בגובה מיליון שקל למתמודדים בבחירות.

הציבור הישראלי הסתגל זה מכבר לאבסורדים שונים העולים מן הטקסטים של יאיר נתניהו, ולאמירות שערוריותיות היוצאות ממקלדתו.

אולם יאיר נתניהו אינו רק מהדהד מסרים של קמפיין הליכוד, אלא במצבים רבים הוא משגר למרחב הדיגיטלי ספינים קיצוניים ותעמולה בוטה ככל הנראה כדי לבדוק את רמת ההפצה והשכנוע של אמירותיו בקרב ציבור רחב.

כל דבר שנתניהו אינו מעוניין לפרסם בחשבונותיו הרשמיים או לומר בפה מלא, עשוי להימצא תחת החיצים הגסים של יאיר נתניהו. לא סתם כונתה פעילות הרשת של הבן כ"אלטר אגו" של האב נתניהו, וזאת במקרים בהם הוא עובר את גבול הטעם הטוב, ראש הממשלה יכול לאחר מכן להתנער מן התכנים.

כך היה למשל במתקפות אישיות מכוערות על עיתונאים כגון אמנון אברמוביץ, גיא פלג ואבישי גליקמן, כולל התייחסות מעליבה לתכונות פיזיות חיצוניות. חשבון הטוויטר של יאיר נתניהו מלא במתקפות חסרות רסן על עיתונאים רבים. כמובן יש גם את מתקפותיו על ח״כ בני גנץ. במקרה זה, הולך יאיר נתניהו על הכפשה קיצונית ולאחר מכן, חלק מתכניו מיובאים לתוך קמפיין הליכוד (הצגת גנץ כאיש עם בעיות פסיכוטיות או כמגמגם).