בזק בינלאומי: צפויה מחיקת ערך של כ-80 מיליון שקל בדוחות 2019

ירידות השווי בחברות קבוצת בזק הגיעו גם לבזק בינלאומי. בדיווח לבורסה בסוף השבוע עדכנה בזק כי במסגרת היערכותה והיערכות החברות הבנות שלה לדוחות הכספיים לשנת 2019, התקבלה בבזק בינלאומי אינדיקציה ראשונית ממעריכי השווי החיצוניים שלה, אשר לפיה צפויה ירידת ערך בשוויה של בזק בינלאומי אל מול השווי הפנקסני שלה שתביא למחיקת ערך בספרים בסכום מוערך של כ-80 מיליון שקל (לאחר השפעת מס). מדובר בסכום ראשוני שעדיין נבדק. בזק תכיר בירידת הערך בדוחות השנתיים שלה ל-2019.

הערכת השווי האחרונה של בזק בינלאומי, שצורפה לדוחות בזק ל-2018 ונערכה על-ידי חברת פרומתאוס, נקבה בשווי של 1.061 מיליארד שקל לבזק בינלאומי. על אף ירידת הערך, בזק לא משנה את טווח התחזיות שלה. נזכיר, שהתחזית האחרונה שפרסמה בזק היא להפסד נקי של 1.1 מיליארד שקל לבעלי המניות ב-2019, ל-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 2.9 מיליארד שקל, ו-CAPEX (הוצאות הוניות) שיסתכמו ב-1.7 מיליארד שקל. התחזית הופחתה בקיץ האחרון בשל מחיקת יתרת נכס מס בגין הפסדי yes, הפסד מירידת ערך בפלאפון ורישום רווח הון בסך 403 מיליון שקל בגין מכירת מתחם "סקיה".

בזק בינלאומי מספקת שירותי גישה לאינטרנט (ISP), שירותי טלפוניה בינלאומית, ועוד. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 הסתכמו הכנסות החברה בכמיליארד שקל, ירידה של 2.9% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018. בתקופה זו ירד ה-EBITDA של בזק בינלאומי ב-26.6% ל-171 מיליון שקל, והרווח הנקי נפל ב-67.9% ל-17 מיליון שקל. התזרים החופשי ירד בשיעור דומה לירידת הרווח והסתכם ב-37 מיליון שקל. החברה מנוהלת על-ידי רן גוראון, שמנהל גם את החברות פלאפון ו-yes.

בשנים האחרונות ירדו הערכות השווי של חברות בנות אחרות בקבוצה - yes, פלאפון ו-וואלה, ובחלק מהמקרים ירידות הערך הובילו לפגיעה משמעותית בתוצאות בזק. כך למשל בדוחות 2018 בזק הכירה בירידת ערך של חברת די.בי.אס - yes, בגובה למעלה מ-1.5 מיליארד שקל. שוויה של yes בדוחות הפך לשלילי בסך 871 מיליון שקל. זאת, שנה לאחר שמחקה בדוחות 2017 כ-87 מיליון דולר בגין ירידת שוויה של yes. במקביל הכירה בזק בדוחות 2018 בהפסד בגין ירידת ערך בסך כ-37 מיליון שקל בגין וואלה, לאור החרפת התחרות בענף הפרסום באינטרנט. בדוחות הרבעון השני של 2019, המחיקות הגיעו מכיוונה של פלאפון, ובזק הפחיתה 951 מיליון שקל מסכום המוניטין הרשום בספרי החברה.

בזק נסחרת בבורסה בשווי כ-7.1 מיליארד שקל אחרי ירידה של 19.4% במחיר המניה בשנה האחרונה. בעקבות הדיווח מסוף השבוע, המניה נסחרת היום בירידה של כ-2% בשעות הבוקר. בעלת השליטה בבזק היא חברת בי קומיוניקיישנס (ביקום) שהשליטה בה עברה לאחרונה לידי קרן ההשקעות האמריקאית סרצ'לייט ואיש העסקים דוד פורר. מניית ביקום ירדה גם היא בשעות הבוקר בכ-2%.