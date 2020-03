מאוסטרליה ועד בריטניה: הבנקים המרכזיים מחכים לקורונה בפינה, וטראמפ שוב דוחק בפד להוריד ריבית

הנשיא טראמפ לא מרפה. לאחר שצייץ אתמול כי הפד נשרך מאחור בכל הנוגע להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה, הורדת הריבית הבוקר באוסטרליה האיצה בנשיא האמריקאי שוב לדחוק בבנק המרכזי להוריד ריבית ועל הדרך להעליב את העומד בראשו, ג'רום פאואל, כשאמר כי מהיום הראשון שלו בתפקיד פאואל הוביל את הפדרל ריזרב באופן שגוי.

גם לפני התפשטות נגיף הקורונה הנשיא טאמפ דחק בבנק המרכזי להוריד ריבית, כך שהפעם הוא יכול היה לוותר, שכן השוק מתמחר בין כה וכה הורדת ריבית בפגישה הקרובה של חודש מרץ באופן ודאי כתוצאה מההשפעה הצפויה של נגיף הקורונה על הכלכלה.

Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us....