דונלד טראמפ: נפילת מחירי הדלק - טובה לצרכנים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום שמחירי הדלק הצונחים הם טובים לצרכנים והאשים את המדיה, רוסיה וערב הסעודית בירידות של הבורסה.

"טוב לצרכן, מחירי הנפט יורדים!" כתב טראמפ בחלק מסדרת ציוצים בנושא בטוויטר.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

מחירי הנפט ירדו ביותר מ-20 אחוזים לאחר ההכרזה של ערב הסעודית על הגברת קצב הפקת הנפט מעל ל-10 מיליון חביות ביום במטרה להציף את השוק.



בציוצים אחרים ביום שני בבוקר, שיבח טראמפ את סגן הנשיא מייק פנס, שאחראי על צוות הממשל שמתעסק בנגיף הקורונה, ואמר שהוא עושה עבודה נהדרת. טראמפ גם התהדר בהגבלות הטיול שממשלו הטיל על סין, שהוכרזו כבר בינואר, ולטענתו הצילו חיים: "ההחלטה הטובה ביותר הייתה הקשה מכולם - והיא הצילה אין ספור חיים".

The BEST decision made was the toughest of them all - which saved many lives. Our VERY early decision to stop travel to and from certain parts of the world!