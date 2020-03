חולה קורונה בממשלת ברזיל: נפגש עם טראמפ ואובחן יומיים אחרי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש באופן אישי, וייתכן שגם לחץ ידיים בסוף השבוע האחרון, עם אחד מעוזריו של נשיא ברזיל שאובחן ביממה האחרונה כחולה בקורונה; כך דיווחו היום (ה') כלי התקשורת בארה"ב ובברזיל, תוך כדי שהם מעלים את האפשרות שטראמפ יצטרך להיבדק לנוכחות הנגיף בהקדם.

כלי התקשורת דיווחו כי מדובר בפאביו ויינגרטן, המזכיר לענייני תקשורת של נשיא ברזיל ז'איר בולסונרו, שהשתתף באופן אישי ופעיל בפגישת שני המנהיגים שהתקיימה בסוף השבוע במאר-א-לאגו, המועדון בבעלות טראמפ בפלורידה. בפגישה השתתף גם סגן הנשיא האמריקאי מייק פנס, נשיא ברזיל ובכירים בממשלתו. ויינגרטן שיתף תמונות שלו עומד לצד טראמפ ופנס ביום שבת האחרון, וקטע וידיאו מהפגישה מציג אותו עומד שורה מאחורי הנשיאים.

This picture was taken last weekend at Mar-a-Lago. The guy in the hat standing next to Trump is Fábio Wajngarten, press secretary for the Brazilian government.



He just tested positive for #coronavirus. pic.twitter.com/dzc75rFqle