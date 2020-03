בלה צ'או: האיטלקים מצאו דרך יצירתית ומרגשת להתמודד עם שבועות של הסגר

בימים האחרונים החלו להציף את הרשת סרטונים מרחבי איטליה, בהם שרים האיטלקים הנצורים ביחד ממרפסות וחלונות בתיהם. איטליה היא מוקד ההתפרצות השני החמור ביותר אחרי סין, כאשר עד עכשיו נדבקו במגפת הקורונה 17,6600 אלף בני אדם ונפטרו 1266.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov - valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn - Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

באחד הסרטונים שרים האיטלקים ביחד את השיר "בלה צ'או", שיר עם איטלקי המזוהה עם ההתנגדות לפשיזם והכמיהה לחופש. השיר היה פופולרי בקרב הפרטיזנים במאבקם נגד הרפובליקה הפשיסטית וגרמניה הנאצית לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, ומוכר אולי כעת לציבור הרחב בזכות הסדרה הפופולרית "בית הנייר". במרבית הסרטונים שרים האיטלקים שירי עם המוכרים גם למבוגרים וגם לצעירים, בכדי לאפשר לכולם לקחת חלק. במקרים רבים, הם פשוט שרים את ההמנון הלאומי.

🎥🇮🇹 Em Roma, italianos em quarentena cantam "Bella Ciao" das janelas de casa pic.twitter.com/yCq4iNoeTv - Lucas Rohan (@lucasrohan) March 13, 2020

‎השירה המשותפת מאפשרת לציבור שלא יכול לעזוב כעת את ביתו להפיג מעט את הבדידות ולחזק את תחושת הלכידות החברתית, כשהיא אולי אחת הצורות הקדומות ביותר לחיבור בין בני אדם. בחלק מהסרטונים יוצאים האיטלקים למרפסות ומנגנים ביחד על כלי נגינה, כל אחד ממרפסת ביתו, כשהם מנסים לעודד את שכניהם ואת בני ביתם.

This is Turin pic.twitter.com/fdVJ5PZAr6 - Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020