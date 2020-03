הגרף היומי: הנתון שמוכיח שגם צעירים צריכים להיכנס לבידוד

מספר החולים המאומתים בישראל חצה את רף ה-400. עם הגידול במספר הבדיקות המבוצעות שהולך ועולה מיום ליום וגם מעבדות בדיקה חדשות נכנסות לפעולה כדי לאמת את הבדיקות מהר יותר - צפויה גם עלייה במספרים.

מנתוני משרד הבריאות באשר לחולים המאומתים, שפולחו לפי קבוצות גיל, אזורי מחיה, תוספת יומית של חולים ומקור ההדבקה - ניתן ללמוד כמה דברים משמעותיים, ובעיקר שני נתונים מסקרנים הממחישים את חשיבות הבידוד החברתי בעת הזו. הראשון, כרבע מהחולים המאומתים כלל לא חווים סימפטומים. והשני, עיקר הנדבקים בישראל עד כה הם צעירים - מתחת לגיל 50.

נכון ליום שני אחה"צ, אז התברר כי ישנם 252 חולים מאומתים, רק 10% מהחולים הם מקרב קבוצת הסיכון העיקרית, מבוגרים מעל גיל 70. לפי הסטטיסטיקה שנאספה בעולם, הסיכוי לתמותה עולה ככל שהחולה מבוגר יותר. בקרב אנשים בני 80 ומעלה הסיכוי למוות עומד על 14.8%, בעוד בקרב אנשים בני 30-39 הוא 0.2%.

מגפת הקורונה עשויה להיות קטלנית במיוחד עבור קבוצות גיל מבוגרות, אז למה דווקא הצעירים הם אלו שצריכים להיזהר? צעירים וילדים לא צפויים לפתח תסמינים חמורים של המחלה, וישנה סבירות גבוהה שאדם יחלה בקורונה אך כלל לא יידע זאת. בזמן הזה, כאשר החיים ממשיכים כרגיל, צעירים בלי סימפטומים יכולים להעביר בקלות רבה ומבלי משים את המחלה לקבוצות הסיכון העיקריות.

ראוי לציין כי גם כאשר חולים מגלים סימפטומים, הם מגיעים לא אחת בשלב מאוחר, לאחר שהווירוס דגר בקרבם וכנראה הופץ ברבים. במדינות שבהן לא מוטל סגר ולאנשים מותר להסתובב כעת בחופשיות, צעירים - שגם פעילים יותר מבחינה חברתית מאשר קשישים - יכולים להפיץ את הנגיף ללא ידיעה ובקצב גבוה, ובכך להציב את דור ההורים או הסבים שלהם בסכנה.

A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe