מה הסיכוי שהטיפול שטראמפ מקדם הוא תרופת הפלא

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם בשבת את הציוץ הבא: "הידרוקסיכלורוקווין (HCQ) ואזיתרומיצין (AZ), הניטלות יחד, יכולות להיות אחד מגורמי השינוי המשמעותיים בהיסטוריה של הרפואה. ה-FDA הזיז הרים - תודה! אנחנו מקווים כי שתיהן ייכנסו לשימוש מיד. אנשים מתים, זוזו מהר ואלוהים יברך את כולם!".

....be put in use IMMEDIATELY. PEOPLE ARE DYING, MOVE FAST, and GOD BLESS EVERYONE! @US_FDA @SteveFDA @CDCgov @DHSgov