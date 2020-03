ג'ק מא רוכש 1.8 מיליון מסכות ו-200 אלף ערכות בדיקה למדינות העניות של אסיה

מייסד עליבאבא ג'ק מא, האיש העשיר באסיה עם הון מוערך של כ-39 מיליארד דולר הודיע בטוויטר כי הוא יעביר בתוך זמן קצר 8 מיליון מסכות ו-200 אלף ערכות בדיקה למדינות העניות של אסיה. בנוסף מא הודיע כי הוא מעביר במיידי עוד 2 מיליון מסכות ו-400 אלף ערכות בדיקה לקורונה ל-24 מדינות אמריקה הלטינית. "עולם אחד, מאבק אחד", כתב מא, "אנחנו נמהר לשלוח את הדברים! אנחנו כולנו ביחד".

מא כבר הודיע בשבועות האחרונים, שהוא נרתם למלחמה נגד המגפה והתחייב להעביר 14 מיליון דולר לטובת חברות שמפתחות חיסון לנגיף. ארגוני פילנתרופיים שברשותו העבירו תרומות וציוד רפואי למדינות רבות באפריקה, המזה"ת, אמריקה הצפונית והדרומית וכמובן אסיה ומדינתו, סין.

מא איננו המולטי מיליארדר הראשון שתורם מכספו לטובת המלחמה במגפת הקורונה. ביל גייטס, האיש השני בעושרו בעולם, הודיע בשבוע שעבר כי הוא תורם מאה מיליון דולר לטובת מחקר וסיוע רפואי לחולים בקורונה.

Go Asia! We will donate emergency supplies (1.8M masks, 210K test kits, 36K protective suits, plus ventilators & thermometers) to Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Laos, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan & Sri Lanka. Delivering fast is not easy, but we'll get it done!

גם מייקל בלומברג שפרש באחרונה מהמרוץ הדמוקרטי למועמדות המפלגה לנשיאות ארה"ב תרם 75 מיליון דולר ביחד עם הפילנתרופיסט המיליארדר ג'ון סטרייקר: יורש חברת הציוד הרפואי, והמילארדר קן גריפין. התרומה של השלושה הועברה לקרן שנותנת מענקים והלוואות ללא ריבית לעמותות בעיר ניו יורק.

One world, one fight! We will donate emergency supplies - 2 million masks, 400K test kits, 104 ventilators - to 24 Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Dominican Republic and Peru. We will ship long-distance, and we will hurry! WE ARE ONE!