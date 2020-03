מנכ"ל הבורסה: "לפני שנהיה במיתון ממושך על המדינה לצאת בתוכנית אגרסיבית שתיתן מענה"

הטלטלה בכלכלה העולמית ובשוקי ההון בעולם נמשכת כאשר נקודת האור לא נראית לעת עתה. על רקע המצב הבורסה ערכה שיחת וועידה בהשתתפות מנהלי חברות ציבוריות בבורסה המקומית, בהם: נתן חץ , מייסד ומנכ"ל אלוני חץ, קובי אלטמן, סמנכ"ל הכספים של כיל, איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל ויניב פגוט מומחה לשוק ההון שהנחה את השיחה.

איציק אברכהן , מנכ"ל שופרסל אמר: "הקמעונאים יושבים היום עם רווחיות טובה וכולם צריכים לתת יד ולא להעלות מחירים. אין תוכניות להעלות מחירים אבל יש איזור אחד, של החקלאים, שחוזר כל שנה מלבד משבר הקורונה ומזג האוויר - שם אנו מוצאים עליות מחירים בתחום העופות, הירקות והפירות. ככל שאנו יכולים לספוג אנו עושים, אך אף אחד לא ירצה שלא נמכור עופות ברשתות. כרגע נראה לי שזה המקום היחידי שאני מזהה דרישה משמעותית של עליית מחירים".

האם יש חשש ביכולת שלכם לייצר את המוג הפרטי?

"יש מטוסים, יש אוניות, אנו לא רואים שום בעיה בשילוח. כל המשלוחים מהעולם הגיעו, אף הקדמנו הזמנות כדי לשרת את הלקוחות עד יוני. אנו לא רואים צמצום המותג הפרטי אלא התרחבות".

איך שופרסל ערוכה להתמודד פיננסית עם המשבר?

"ההשקעות שביצענו הביאו אותנו להתמודד עם המשבר בצורה טובה. אני מעריך שביציאה מהאירועים האלה, מפלס המכירות באונליין, שכרגע הגיע סביב ה-20% מהמכירות, יעמוד על פחות מזה, סביב ה-7%. יש לנו קווי אשראי מול הבנקים, גייסנו עובדים על רקע העלייה בעבודה, אני לא רואה שום בעיית תזרים או שירות החוב, להיפך אנו רואים את עצמנו כחברה שמשקיעה קדימה כל הזמן, שולטים בהכנסות ובהוצאות, אני מרגיש מאד בטוח בראייה קדימה".

יש תכנון לעצירת דיבידנדים?

"גם אם המשק יילך להאטה או מיתון, עולם המזון הוא האחרון להיפגע. ברגע שהתזרים חזק, החברה צומחת, הרווחיות התפעולית יציבה מאד, אני חושב שחברה שמכבדת את עצמה מחלקת דיבידנד. אבל, השנה החלטנו לחלק רק 80 מיליון כי אנו לא יודעים לצפות את הרבעונים של סוף 2020".

האם יש משהו שהממשלה יכולה לעדות לטובת שרשרת האספקה?

"הממשלה יודעת הכל פשוט צריך לקבל את ההחלטות, זה הכל".

מנכ"ל הבורסה: "התמיכה של הממשלה נמוכה - לא מצליח להבין למה"

מה המדינה יכולה לעשות כדי לסייע?

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה בתל אביב: ""כשאנו רואים מה קורה בשווקים בארץ ובעולם בשבועיים שלושה האחרונים חייבים להיזכר באמירה wake up and smell the coffee. דווקא אנחנו בישראל שנכנסנו במצב טוב - ההוצאה שאנחנו מוכנים להכניס לכיס היא נמוכה לעומת כל מדינה אחרת בעולם, ואני לא מצליח להבין למה".

לדברי בן זאב, שמנהל את הבורסה אותה הפך לחברה למטרות רווח שנסחרת בבורסה עצמה ושמניותיה מוחזקות גם על ידי קרנות השקעה זרות, "ברור שהקורונה לא תישאר פה עוד שנתיים ושלוש והעולם יתאושש. אבל, ברור שבעשיית הדממה לכלכלה, העלות להתניע את הכלכלה מחדש תהיה גבוהה הרבה יותר מכל מספר שיוזרם עתה למשק. לכן על הממשלה לגבש בהקדם תוכנית שתזרים עשרות מיליארדי שקלים למשק ותיתן מענה לכל מה שאנו רואים. למשל עם האבטלה, שלגביה ברור שהמספרים של חצי מיליון מובטלים יגדלו, ושחלק מהם לא יחזרו למעגל העבודה".

עוד אמר בן זאב, שבתפקידו הקודם היה חבר הנהלה בבנק לאומי, כי "לפני ימים אחדים ראינו דוגמה לבעיית נזילות בדולרים, ובנק ישראל התערב וסייע למוסדיים שנקלעו למצוקה. צריך עוד צעדים בכיוונים הללו, לשחרר מחנק שקורה בתחום האשראי ולהקטין מסים.

"הבעיה העיקרית שאני רואה בעת הקרובה היא הכלכלית, ולפני שנהיה במיתון ממושך על המדינה לצאת בתוכנית אגרסיבית שתיתן מענה לכך. אנו לא סתם נקראים 'סטארט אפ ניישן'. עלינו למנף את המשבר ולצאת ממנו מחוזקים. אם נחשוב חכם ונכון ישראל תצא מחוזקת מהמשבר", הוסיף בן זאב.

נתן חץ, מייסד ומנכ"ל אלוני חץ, נשאל על השפעות הנדל"ן המסחרי בישראל וגם בעולם ואמר: "אני מקווה שנצא יותר חכמים מהשיחות הללו. אנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות אך מזה שנים אנו מחזיקים במאזן שאמור להיות סולידי, גם לאחר הירידות בשווקים החוב שלנו פחות מ-30% משווי הנכסים, שלא משועבדים. אנחנו רואים תגובה די דומה בכל השווקים בעולם. המסחר ברוב המקומות סגור, למעט המקומות כמו בנקים, בתי מרקחת וסופרים, גם בארץ, במגל אטריום שם משרדינו נמצאים, מגיעים לעבודה בין 25%-30% מהעובדים. זה ישליך על תזרים המזומנים בטווח המיידי. בצד המסחרי כל המקומות כמעט נסגרו, זה כמובן ישליך על התזרים מזומנים של החברות האלה שיקבלו פחות שכר דירה. נוכח צוק העתים צריך להבין את המצב, אנו נותנים כרגע גרייס של דמי השכירות וכאשר העסק ייגמר נשב עם השוכרים לגבי ההתחייבויות".

לגבי חלקה של החברה ביזמות בעולם? האם אתם דוחים פעילות?

"בארץ, באמות, היזמויות הם בעיקר ספקולטיביות. בונים בניין מתוך אמונה שנשכיר בהמשך הבנייה. על רקע המצב נפסיק את החפירות בפרויקט עם אלייד במתחם הלח"י, בחולון נשלים את השלד כולל חיפוי חיצוני לבניין ואז נחליט אם נמשיך לפי ההתפתחויות. במודיעין אנו בונים את המרכז הלוגיסטי של שופרסל, ומוסרים את המבנה בעוד שלושה חודשים, אותו נשלים עד יוני, כך שהם יוכלו לתפעל את המרלו"ג הזה שיוכל לרבע את המשלוחים שלהם. נמשיך להפעיל את כל מה שקשור להוצאה לא גדולה כמו של תכנון וכדומה". עוד אמר כי "בארה"ב יזמויות הנדל"ן בעיקרון נמשכות ויש מימון מהבנקים", תוך שסיפר כי מצב החברה איתן למדי".

האם מבנה של חברת החזקות לא מגדיל את הסיכון לנושים?

"ההכנסות שלנו הן דיבידנד מחברות בנות ומנגד ההוצאות הם עלויות מטה נמוכות באופן יחסי וכמובן תשלומי ריבית. יש לנו כמיליארד שקל מזומנים, כך שגם אם אנו צריכים להתייחס לתסריט של עצירת דיבידנדים מהחברות הבנות (450 מיליון שקל בשנה) - המקורות של אלוני חץ ישרתו את תשלומי החובות".

לגבי אמות אמר חץ, "גם אם לא נקבל שכר דירה מחלק מדיירי המשרדים לאמות יש מקורות להפסיק ליותר משנה וצריך לזכור כי יש לה נכסים ב-12 מיליארד שקל שהם לא משועבדים. קיבלנו שיחות מבנקים שמבקשים לשעבר תמורת אשראי, אנו לא זקוקים לזה. אמות לא נמצאת בשום בעיה של עמידה בקובננטים או בתזרים".

קובי אלטמן, סמנכ"ל הכספים של כיל: "נכנסנו למשבר הקורונה במצב של נזילות שיא. אנחנו נסחרים ברמות מינוף של טריפל B וזה נותן לנו מרחב גדול בתקופה זו. מעבר לזה התחלנו את האירוע עם קווי אשראי לא מנוצלים, בימים האחרונים יותר מהכפלנו את המזומנים שלנו כדי לאפשר גמישות מקסימלית. המפעלים שלנו עובדים וההפרעה הגודלה ביותר היא בספרד נוכח היעדר עובדים. המפעלים שלנו בסין חזרו לתקופה מלאה, הם עבדו לאורך כל התקופה של המשבר. זה נתן לנו הזדמנות ללמוד איך סין נערכה, ומה שאפשר לנו להיערך במפעלים בעולם כולו, כמו איסור על כניסת מבקרים, מדידת חום וכו'".

"אנו רואים כרגע באירופה את הבעיה הלוגיסטית של מעבר סחורות, אם ניכנס לעולם הברום, בסך הכל אנו רואים רבעון יציב, כל המפעלים שלנו עובדים, ובמידה וכל העולם נכנס למיתון, הצפי שלי הוא שזה יושפע בהתאם לירידה בכלכלה העולמית". לגבי חתימת חוזי אשלג, אמר: "מן הסתם החוזים לא ייחתמו השבוע, גם בסין וגם בהודו".

האם אין חשש בהפרשה לחובות מסופקים?

"צריך לזכור שאנו בשוטף מוכרים כמעט רק ללקוחות עם ביטוח אשראי. אנו לא לא מוכרים לקומרשיאל אלא רק לעסקים יחסית יציבים".