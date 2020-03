מאמנות רחוב ועד עוגות בצורת נייר טואלט: כך מנסים בעולם להכניס קצת נחת והומור לתקופת המשבר

מגפת הקורונה פוגעת קשה כמעט בכל מדינות העולם. כ-700 אלף חולים ברחבי העולם, מעל ל-30 אלף מתים, משברים כלכליים בכל פינה ואי וודאות למה יקרה הלאה. נראה שלא ניתן לברוח מהייאוש. ועם זאת, הרוח האנושית שורדת.

היצירתיות של המין האנושי לא נעלמת, ואיתה גם נשמרת התקווה לימים טובים יותר. גם ברגעים הקשים ביותר, האנושות מצליחה לייצר קצת נחת.

זה ידוע שאוכל טעים מצליח לרומם את הלב האנושי, ואם הוא משלב הומור אז ההשפעה אף חזקה יותר. במאפייה Schuerener Backparadies בעיר דורטמונד שבגרמניה יודעים את זה גם. המאפייה מוכרת שני קינוחים ברוח התקופה: עוגיות עם מסכות ועוגה בצורת גליל טואלט, שהפכה לאחד מהמוצרים הנמכרים ביותר שלה.

"חשבנו על הרעיון הזה כשראינו שנייר הטואלט נגמר בסופרמרקטים", אמר הבעלים של המאפייה ל"רויטרס". "הכנו רק שמונה עוגות בהתחלה, והן נחטפו מהר מאוד. הלקוחות מטורפים על העוגות". היום הצוות של המאפייה מכין כבר 200 עוגות מדי יום.

המאפייה בגרמניה היא לא היחידה שחשבה על השילוב בין אוכל לקורונה. בין השאר, ישנם המבורגרים, ביצי פסחא ודונאטס שמעוצבים בהשראת הנגיף.

ממשלת הודו הכריזה בשבוע שעבר על סגר של 21 יום כדי להילחם בהתפשטות הנגיף, והמשטרה יצאה לרחובות בניסיון לשכנע את האזרחים להישאר בבתים. בעיר צ'נאי מתמודדים עם חוסר שיתוף הפעולה בצורה מקורית. אמן מקומי עיצב קסדה בצורת הנגיף, והמשטרת בעיר משתמשת בה כדי להסביר את חשיבות השמירה על ההסגר. "הקסדה היא ניסיון לעשות דברים אחרת", אמר אחד השוטרים ל"Asian News International". "כשאני חובש אותה, האנשים חושבים על קורונה. הילדים, בעיקר, מגיבים מאוד כשהם רואים אותה, ורוצים לחזור הביתה".

מדינת ניו יורק בארה"ב היא אחד ממוקדי ההתפרצות העיקריים של הנגיף, ורבים נאלצים להסתגר לבד בבתים. כדי להתמודד עם הבדידות שנכפתה עליהם, רבים בוחרים לאמץ כלב או חתול. וכך, יותר ויותר בעלי חיים מוצאים בית והמכלאות מתחילות להתרוקן. "נכון לעכשיו, אין לנו יותר כלבים שמחפשים אומנה, וזו בעיה משמחת מאוד", אמרה ל"בלומברג" עובדת בעמותה להצלת כלבים בניו יורק.

The Swiss authorities putting the Matterhorn to good use to convey messages during the outbreak. Photos from @zermatt_tourism #StayAtHome #mountains pic.twitter.com/jW4JEBUES9