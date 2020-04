בכיר במשרד הבריאות האמריקאי: הודחתי כיוון שלא הסכמתי לתמוך בתרופה לקורונה שטראמפ מקדם

האם בכיר במשרד הבריאות האמריקאי הודח לאחר שהתנגד לטיפול תרופתי שהנשיא דונלד טראמפ דוחף כבר שבועות? כך טוען ד"ר ריק ברייט שעומד בראש הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו-רפואי מתקדם (BARDA), שנמצאת בחזית הניסיונות הממשלתיים לפיתוח חיסון לקורונה.

לדבריו, הוא הודח השבוע מתפקידו משום שסירב לדרישות לחתום על הטיפול לקורונה באמצעות בכלורוקין או הידרוקסיכלורוקווין שעליו המליץ טראמפ. "ההדחה שלי נובעת מהצבת פוליטיקה והעדפת מקורבים מעל המדע, שמעמידה חיים בסכנה", טען.

במכתב שהעבירו עורכי דינו של ברייט הוא טוען כי עמדתו לפיה הטיפול בכלורוקין ובהידרוקסיכלורקווין אינו יעיל ואף הביא ליותר נזק, כולל מוות, הביאה לסילוקו מהתפקיד בעיצומה של המלחמה במגפה המשתוללת. כזכור, ישראל הודיעה לפני שבוע וחצי כי היא רכשה 2.5 מיליון כדורים מסוג זה, וכמו כן חומרי גלם שיאפשרו ייצור המוני של התרופה.

"התנגדתי גם למאמצים לממן תרופות מסוכנות שקודמו על ידי בעלי קשרים פוליטיים", כתב ברייט, "הריצה העיוורת אחר תרופות לא מוכחות יכולה להיות הרת אסון, ולגרום לאינספור מקרי מוות נוספים. המדע בשירות הבריאות והבטיחות של העם האמריקאי, צריך תמיד לגבור על הפוליטיקה".

"אני מאמין שההעברה שלי מהתפקיד באה בתגובה להתעקשות שלי שהממשל ישקיע את מיליארדי הדולרים שהוקצו על ידי הקונגרס לטיפול במגפת הקורונה בפתרונות בטוחים ומדעיים, ולא בתרופות, חיסונים וטכנולוגיות אחרות שאין להם ערך מדעי", כתב ברייט. "כדי להילחם בנגיף הקטלני הזה, המדע - לא הפוליטיקה או העדפת מקורבים - צריך להוביל את הדרך".

ברייט כיהן כמנהל רשות המחקר המדעי והפיתוח המתקדם, BARDA, מאז 2016 וכן שימש תת־שר הבריאות למוכנות ותגובה של המשרד עד שבוע זה. לדבריו הוא "הועבר בניגוד לרצונו לתפקיד מוגבל יותר ופחות משפיע במכוני הבריאות הלאומיים".

"ספציפית ובניגוד להנחיות מוטעות, הגבלתי את השימוש הרחב בכלורוקין ובהידרוקסיכלורקווין שהממשל קידם כתרופה לנגיף כי אין להן בבירור כל ערך מדעי. אני מוכן לבחון את כל האופציות ולחשוב מחוץ לקופסה על טיפולים אפקטיביים, אך התנגדתי בצדק למאמצים לספק תרופה לא־מוכחת לפי דרישה לציבור האמריקאי", כתב ברייט בהודעתו.

טראמפ דיבר כמה פעמים על כלורוקין, שמשמשת לטיפול בכולירה, כעל "משנה משחק" (game changer) פוטנציאלי בטיפול בחולי קורונה. אולם, מחקר ארצי ראשוני מצא שהתרופה הזו אינה יעילה לטיפול בנגיף החדש, וכן שהיו יותר מקרי מוות בקרב אלו שקיבלו הידרוקסיכלורקווין מאשר בין אלו שקיבלו טיפול רגיל.

במקביל, פאנל של מומחים מטעם המכון הלאומי לאלרגיות ולמחלות מדבקות (CDC) המליץ שהרופאים לא ישתמשו בשילוב של תרופה זו ותרופה בשם אזיטורמיצין לטיפול בחולי קורונה בגלל סיכונים חמורים לבריאות. טראמפ, בניגוד להם, קרא לקחת את שתיהן ביחד.

מאז פרסום דבריו של ד"ר ברייט, רבים בתקשורת האמריקאית ציינו כי ב"אופן מפתיע" בשבוע האחרון נדמו קולותיהם של הנשיא טראמפ ושל ערוץ פוקס האמריקאי בעניין התרופה. זאת, לאחר שבמשך כחודש הם תמכו בכך שהתרופה שמיועדת למלריה, יכולה לרפא חולים בקורונה.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....