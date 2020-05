שוקי המניות בעולם וגם בישראל ממשיכים לתקן מעלה את הירידות החדות שנרשמו בחודש מרץ נוכח משבר הקורונה, כאשר רק בשבוע החולף עלה מדד הנאסד"ק ב-6% ומתחילת השנה עבר לתשואה חיובית. העליות בשווקים מגיעות על אף נתוני מאקרו גרועים מכיוון הכלכלה האמריקאית, שם שיעור האבטלה נושק ל-15%. למרות הנתונים הגרועים, לצד התחזיות הקודרות של קרן המטבע העולמית, פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של פועלים, הסביר בראיון ל"גלובס" הבוקר מדוע להערכתו אין ניתוק בין השווקים הפיננסים לצד הריאלי.

"שוק ההון מתמחר נכסים על פי מה שצפוי בעתיד ולא על פי נתוני המאקרו האחרונים, שבחלקם משקפים השפעות מן העבר. ברור שמפתיע לראות עליות נאות במדדי המניות בו בזמן שנתוני התעסוקה והצמיחה מצביעים על מיתון שילך ויעמיק ברבעון הנוכחי, בעולם ובישראל. אולם, יש שלושה גורמים בסיסיים (fundamentals) שמסבירים את ההתאוששות הפיננסית מרמות השפל של השבוע האחרון בחודש מרץ", אמר ליידרמן.

"הראשון", פרט ליידרמן, "הוא השיפור בנתונים הרפואיים לגבי ירידה ודעיכה בהתפשטות נגיף הקורונה החל מחודש אפריל - אלה אפשרו בישראל ובמדינות אחרות להאיץ את תהליך היציאה מהסגר.

"הגורם השני, הוא המסר החזק והברור של בנקים מרכזיים וממשלות שינקטו בכל הצעדים ("whatever it takes…") שידרשו על מנת למצמצם את הפגיעה של המשבר בתעסוקה ובצמיחה. הודעת הפד בהקשר הזה מה-9 באפריל השפיעה משמעותית על השווקים. המשקיעים מכירים את ההמלצה...'do not fight the Fed'".

"הגורם השלישי", אומר ליידרמן, "התחזית המקובלת מאד, ומשותפת לקרן המטבע הבינלאומית וגופים רבים אחרים כולל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, שצפויה התחלה של התאוששות הדרגתית בפעילות הכלכליות כבר במחצית השנייה של השנה, ומעבר לצמיחה חיובית בשנה הבאה".

"אנו מעריכים שהדינמיקה של התפתחות רמת התוצר בארה"ב ובישראל תהיה בצורת 'U לא סימטרי', כאשר הצלע בצד ימין תהיה שטוחה יותר מזאת בצד שמאל, ותשקף התאוששות הדרגתית ולא חדה כמו הירידה שהייתה בפעילות בחודשים האחרונים. אם אלה התחזיות, ואלה ה- fundamentals, ניתן בהחלט להבין את התגובה החיובית בשווקים מתחילת אפריל".

"עם זאת, לא ניתן להבטיח מראש שהשווקים לא ירדו שוב משמעותית בשבועות הקרובים. הדבר יהיה תלוי בהתפתחות של המחלה והנגיף. אם יתגלה פתאום גל חדש של הדבקות ועלייה במספר המתים, ברור הוא שהדבר ישפיע מאד על השווקים. זה גורם הסיכון המרכזי. בכל מקרה, רמת התנודתיות תישאר גבוהה", אמר ליידרמן.