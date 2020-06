ברוכים הבאים לתעלומה של גלובס - חידה בלשית בהמשכים. מדי שבוע יתפרסם כאן דו"ח חקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעתים מוזרים, אבל הם המפתח היחיד לפתרון. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה משלכם, לחשוב, להתייעץ ולהעלות השערות בתגובות ובעמוד הפייסבוק. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת.

23 בפברואר 2020: משרד רואי החשבון לוינסקי-לנדאו, המתמחה בחשיפת הונאות עסקיות, פונה להנהלה של אחד הבנקים הגדולים בישראל. מנכ"ל המשרד ניר לאון, שנכנס לתפקיד לפני חצי שנה בלבד, שולח מייל קצר למנכ"ל הבנק ובו שורה של ראיות ונתונים שמצביעים על מעילת ענק מתמשכת, שיטתית ונדירה במורכבותה, שמתרחשת ברקע פעילות הבנק כבר זמן רב.

המנכ"ל עונה למייל של לאון, אך שלושה ימים חולפים ואין תשובה. הוא מנסה להשיג אותו בנייד הפרטי שלו, ומגלה שהוא כבוי. הוא מתקשר למזכירתו של לאון, שנשמעת מודאגת: לאון לא היה במשרד כבר שבוע, אי אפשר להשיג אותו וגם משפחתו מחפשת אחריו. הנושא כבר נמצא בטיפול משטרת ישראל.

26 בפברואר 2020: חקירה קצרה של המשטרה מובילה אותה לשגרירות ישראל ברומא, והתשובה לא מאחרת לבוא: לאון נדבק בנגיף הקורונה, מצבו הידרדר במהירות וכעת הוא שוכב מורדם ומונשם בבית חולים במילאנו.

צוות החוקרים אובד עצות. איש בסביבתו הקרובה של לאון לא מבין מדוע נסע למילאנו או מה יש לו לחפש שם, ונראה שאין אפילו קצה חוט שאפשר להתחיל ממנו. הרמז היחיד נמצא בטלפון הנייד של לאון, שעל המסך השבור שלו הופיע כיתוב מוזר:

השוטרים בשטח הצליחו לפענח את הקוד מבעד לשברי המסך, והגיעו לרצף הבא:

.47°26′22″N 019°15′43″E.200E.M3.D-F-T.M1.8.TK30

?What is my occupation

כאן הם נתקעו.

האם אתם החוקרים המתאימים לפיצוח התעלומה? מחכים לפתרונות המפורטים שלכם בתגובות, ברשתות החברתיות ובמייל: Taaluma@globes.co.il

כל הפרטים בעלילת החידה הם פרי מוחו הקודח של הכותב, ד"ר אושי שהם-קראוס, דוקטור לפילוסופיה של הכלכלה ומתמחה בבנקאות עתידית. פתרון הדו"ח השבועי יימסר כאן בשבוע הבא.

