הרבה תקדימים יישברו היום אחר הצהריים בפלורידה (16:33 זמן החוף המזרחי של ארה"ב, 23:33 זמן ישראל), כשטיל רב-עוצמה ישגר חללית הנושאת שני אסטרונאוטים אמריקאים לחלל, שם הם אמורים לעגון בתחנת החלל הבינלאומית.

זו תהיה הפעם הראשונה בעשור האחרון שהאמריקאים שבים לשגר אנשים לחלל, אחרי שעד כה נסמכו על סוכנות החלל הרוסית; זה יהיה השלב האחרון בניסוי שאמור לפתוח עידן של שיגור אסטרונאוטים ותיירים לחלל באופן קבוע; וזו תהיה הפעם הראשונה שבה פעילות שותפות ציבורית-מסחרית תציב אדם בחלל, בעקבות שיתוף הפעולה בין נאס"א ל-SpaceX, החברה שהקים המיליארדר האמריקאי האקסצנטרי אלון מאסק, מייסד "פייפאל" ומנכ"ל "טסלה".

Webcast of Crew Dragon’s demonstration mission with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug on board the spacecraft is now live → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/aXQUcY4diB