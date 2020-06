סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

המסחר באסיה מתנהל בעליות שערים. מדד הניקיי היפני עולה ב-1.1%, הבורסה בהונג קונג מטפסת ב-0.44%, שנחאי מאבדת 0.1%, והבורסה בסינגפור עולה ב-1.2%.

אמש בוול סטריט מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.36%, מדד הנאסד"ק עלה ב-0.66% ומדד S&P 500 הוסיף 0.38% לערכו וננעל מעל ל-3,000 נקודות. בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסוגים בעד 0.4% בצל האיום של טראמפ לדכא את גל המחאה בארה"ב באמצעות הצבא.

טראמפ איים הלילה כי ישתמש בצבא ארה"ב בכדי לעצור את המהומות ברחבי המחוז שעוררו בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד. "אני מגייס את כל המשאבים הפדראליים, האזרחיים והצבאיים, כדי להגן על זכויות של אזרחים אמריקאים שומרי החוק", אמר טראמפ בהצהרה, שנמסרה ברקע להמוני מפגינים בקרבת הבית הלבן.

This was the scene outside of the White House on Monday as police used tear gas and flash grenades to clear out peaceful protesters so President Trump could visit the nearby St. John’s Church, where there was a parish house basement fire Sunday night https://t.co/nFrCqYpqZR pic.twitter.com/DVP11iiVIh