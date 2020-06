טראמפ: "אפעיל את הצבא אם ראשי המדינות לא ירגיעו את המפגינים"

בעוד סירנות וקולות נפץ נשמעים ברחבי ארה"ב, הנשיא דונלד טראמפ הזהיר הלילה, היישר מגן הוורדים של הבית הלבן, כי בכוונתו להשתמש בצבא ארה"ב כדי לעצור את המהומות שהתעוררו בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, אדם שחור שנחנק למוות על ידי שוטר.

"אני מגייס את כל המשאבים הפדרליים, האזרחיים והצבאיים כדי להגן על זכויות אזרחים אמריקאים שומרי חוק", אמר טראמפ בהצהרתו, שנמסרה בזמן שכוחות המשטרה ירו גז מדמיע וכדורי גומי ושעטו רכובים על גבי סוסים וחמושים באלות אל עבר מאות מפגינים שהפגינו במחאה שקטה במרחק כמה רחובות מהבית הלבן. קולות ההתנגשות עם המפגינים נשמעו כאשר טראמפ נשא דבריו בגן הוורדים.

