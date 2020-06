מנכ"ל טוויטר וסקוור, ג'ק דורסי, אמר ששתי החברות יכבדו את Juneteenth, יום הזיכרון לסיום העבדות בארה"ב, כדי להפגין תמיכה בעובדים השחורים שלהן ולחגוג את הרבגוניות החברתית.

Juneteenth, שמצוין מדי שנה ב־19 ביוני , הוא היום שבו הגיע הגנרל גורדון גריינג'ר מצבא האיחוד (הצפון) לטקסס בשנת 1865 והביא את הבשורה שמלחמת האזרחים הסתיימה ועימה גם העבדות. הנשיא לינקולן חתם אומנם על הצהרת שחרור העבדים יותר משנתיים לפני כן, אך העבדות נמשכה בדרום עד תום המלחמה. רוב המדינות בארה"ב וכמה ערים גדולות מציינות את 19 ביוני כיום חופש.

"למדינות ולאזורים בעולם יש את ימי הזיכרון שלהם לציון חופש, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו כדי להבטיח שהתאריכים הללו יהיו ימי חג בחברה בכל מקום שבו אנחנו נוכחים בעולם", כתב דורסי בטוויטר. הוא הוסיף כי 19 ביוני יהיה "יום של חגיגות, חינוך וחיבור".

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs